"Швабе" расширяет линейку спутниковой аппаратуры

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский завод холдинга "Швабе" расширяет и модернизирует линейку геодезического оборудования Genesis.

"В числе главных изменений - адаптация программного обеспечения (ПО) для синхронизации со смартфоном и выпуск нового приемника. В обновленной линейке Genesis также появится сертифицированная в России система параллельного вождения для сельскохозяйственной техники и специальные арктические версии спутниковых приёмников для работы в условиях низких температур", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", которое поступило в "Интерфакс" в среду.

Отмечается, что "все устройства, включая уже серийно выпускаемые, перейдут на программное обеспечение нового поколения".

Проект реализует Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга "Швабе".

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, сейчас практически все ведущие мировые производители геодезического оборудования находятся в процессе перехода на наиболее удобные для своих пользователей платформы, чтобы у потребителя была возможность легко и быстро синхронизировать навигационные приборы с персональными цифровыми устройствами.

"Такое решение отвечает самым передовым тенденциям в развитии спутниковой навигационной аппаратуры и заметно расширит функционал покупателей. Сегодня мы завершаем разработку сопутствующего ПО", - сказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

Вместе с тем, отметил он, холдинг создаёт ряд новых продуктов - один из них уже сертифицируется в Госстандарте России, также отрабатываются версии спутниковых приёмников и их технической начинки под специальные задачи заказчиков.

По данным пресс-службы, в 2020 году в рамках расширения линейки спутниковой геодезической аппаратуры Genesis на УОМЗ ведутся работы по сертификации новейшего приёмника МР-9. "Он способен успешно конкурировать с современными приемниками ведущих мировых производителей. Российский приемник соответствует мировому уровню по набору спутниковых сигналов, точности и производительности, физическим характеристикам и энергопитанию. Рыночная стоимость нового изделия будет значительно ниже, чем у зарубежных аналогов и станет важным конкурентным преимуществом", - говорится в сообщении.