Войти
Интерфакс-АВН

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии

115
0
0
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев (справа налево)
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев (справа налево).
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. М.Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства, включая реализацию договоренностей по итогам государственного визита президента Российской Федерации в ОАЭ в октябре 2019 года", - сообщает пресс-служба.

"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.04.2020
The New York Times (США): Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
02.10.2015
Летим бомбить ИГ: Запад нехотя согласился с авиаударами России в Сирии
25.04.2012
Частный военный бизнес: кризис надвигается
26.03.2012
Россия на мировом рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин