В Курганской области истребители "уничтожили" командный пункт противника

Учения армейской авиации прошли на территории Курганской области

По легенде, экипаж самолета-разведчика Су-24МР патрулировал местность и заметил укрепленное сооружение "неприятеля". С аэродрома Шагол на Южном Урале в воздух поднялись три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, с высоты около двух тысяч метров на скорости 700-750 километров в час два из них нанесли ракетный удар по наземным мишеням (было выпущено 70 неуправляемых авиационных ракет С-8) и уничтожили "живую силу" и легкобронированную технику. Затем третий самолет сбросил две осколочно-фугасные бомбы по 250 килограммов каждая.

"Средства объективного контроля, установленные на самолетах, зафиксировали поражение всех целей", - отрапортовали в ЦВО.

Напомним, многофункциональный сверхзвуковой Су-34 универсален и может поражать как наземные, так и воздушные объекты, также он одинаково эффективен в дневное и ночное время и при разных метеорологических условиях.

"В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения", - отметили в пресс-службе военного округа.

Дальность полета крылатых машин - до четырех тысяч километров, а скорость может достигать 1,9 тысяч километров в часть. Самолет может нести боевую нагрузку до 8 тонн.

Татьяна Воробьева