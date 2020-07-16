МНО Филиппин пока не отказалось от покупки турецких ударных вертолетов T-129 ATAK

ЦАМТО, 15 июля. МНО Филиппин сообщило, что по-прежнему рассчитывает закупить ударные вертолеты T-129 ATAK производства Turkish Aerospace (TAI), однако намерено запросить у Турции гарантии доступности данной платформы для экспорта.

Как сообщил Jane's Global UK Limited пресс-секретарь МНО Филиппин Арсенио Андолонг, министерство сохраняет намерения закупить платформу Т-129, несмотря на возникшие у Турции сложности с экспортом этих вертолетов. Тем не менее, прежде чем приступить к приобретению министерство требует, чтобы Турция приняла на себя определенные гарантии о наличии возможностей экспорта платформы. Комментарии А.Андолонга последовали вслед за недавними сообщениями СМИ о принятом решении ВВС Филиппин отказаться от приобретения Т-129 и закупить американские вертолеты.

Как сообщал ЦАМТО, закупка для ВС Филиппин ударных вертолетов предусмотрена в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) программы модернизации Вооруженных сил Филиппин (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349) и запланирована на 2018-2022 гг. Приобретение должно заполнить имеющийся пробел в боевых возможностях ВВС Филиппин, на вооружении которых в настоящее время имеются только 8 легких ударных вертолетов AW-109E "Пауэр" и около 12 MG-520. Для пополнения их парка из состава ВС Иордании в конце 2019 года были получены два AH-1S "Кобра".

После оценки различных вариантов закупки и собственных финансовых возможностей, к концу 2018 года техническая рабочая группа ВВС Филиппин склонились к выбору вертолета T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), который является одним из самых малоразмерных и дешевых среди имеющихся на рынке специализированных ударных вертолетов. Предполагалось приобрести 6 единиц T-129 ATAK. Тем не менее, продажа платформы была заморожена из-за налагаемых США ограничений на продажу двигателей LHTEC T800-4A. Запрет на продажу связан с решением Анкары закупить ЗРС С-400 "Триумф" в России. Ранее проблемы с поставкой T-129 уже возникли у заказавших их ВС Пакистана. На текущий момент США отказывают Турции в предоставлении разрешения на реэкспорт установленных на T-129 двигателей LHTEC T800-4A и TAI может рассчитывать лишь на разработку альтернативной силовой установки ее дочерней компанией Tusas Engine Industries. Сроки завершения данного проекта неизвестны.