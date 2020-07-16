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Российская газета

Конкуренты ТТ: первые советские пистолеты показали на видео

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Созданный Федором Токаревым пистолет ТТ заслуженно является одним из символов советского офицера в годы Великой Отечественной войны, а вот об образцах короткоствольного оружия конструкторов Сергея Прилуцкого и Сергея Коровина знают лишь знатоки военного дела.

- Работы над новым пистолетом для Красной армии начались еще в 20-х годах. В тот момент вопрос о выборе патрона был отдан на откуп конструкторам, в результате чего первые военные пистолеты, представленные для испытаний - образцы Прилуцкого и Коровина - были сделаны под патрон 7,65х17 мм, - рассказал Калашников Media историк Андрей Уланов.

В 1927-1928 годах пистолеты Прилуцкого и Коровина прошли испытания, но они не выявили явного победителя. Конструкторам предложили увеличить калибр до 9 мм или увеличить ранящее действие пули 7,65 мм. Новые испытания, которых также участвовали образцы Коровина, Прилуцкого, Вальтера, Браунинга, Парабеллума и Токарева, показали: ТТ превосходит другие пистолеты по весу, надежности и удобству в обращении. Тем не менее за большой вклад в создание нового пистолета Артиллерийский комитет наградил Сергея Коровина и Сергея Прилуцкого денежной премией в 1000 рублей.

Мало известен факт, что буквально через несколько лет после постановки ТТ на вооружение был поднят вопрос о его замене другим пистолетом.

Среди участников нового конкурса был и Федор Токарев, представивший пистолет с выступающим стволом, как у немецкого "Парабеллума" или японского "Намбу". Пистолет получил название ТТ-39, имел общую длину 223 мм, емкость магазина - 8 патронов, вес - 770 грамм. Конкурсные испытания проводились вплоть до марта 1941 года, и лишь начавшаяся Великая Отечественная война помешала принятию его на вооружение.


Николай Грищенко

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Страны
Германия
Япония
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