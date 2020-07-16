Forbes (США): Россия работает над созданием оружия направленной энергии

В июле российские СМИ сообщили об оружии, которое описали как «ЭМИ-пушку», то есть работающую на электромагнитном импульсе. По мнению автора, это название вряд ли правильно: она больше похожа на микроволновую пушку — своего рода оружие направленной энергии, которое можно использовать для борьбы с дронами.

С тех пор как люди стали использовать электричество в военных целях, проводятся работы и по созданию специального оружия, которое делает технику совершенно бесполезной. Существуют такие виды оружия, - они то скрываются в анналах конструкторских оружейных разработок, то вновь появляются в качестве новых решений для какого-нибудь нового комплекса, - которые нацелены на разрушение электроники и только электроники.

В начале июля российские средства массовой информации сообщили об оружии, которое с трудом укладывается в приведенную схему чередования, а для его описания было использовано выражение "ЭМИ-пушка". ЭМИ, или электромагнитный импульс, это реальный и наблюдаемый феномен, однако основной способ достижения этого эффекта в большом масштабе возможен при использовании ядерного оружия. Когда ядерный заряд взрывается вблизи поверхности Земли, наряду с другими поражающими факторами возникает электромагнитный импульс, но радиус его распространения ограничен, а его воздействие перекрывается другими смертоносными последствиями ядерного взрыва. Когда ядерный заряд взрывается на большой высоте, в нижних слоях космоса, этот импульс может преодолеть достаточно большое расстояние, хотя его воздействие уменьшается из-за усиления второго ядерного удара и почти неизбежного ответного удара.

Упомянутая российская ЭМИ-пушка не имеет ни одного из перечисленных показателей, и это делает сомнительным само ее название. Вместо этого данная пушка, если судить по ее описанию, больше похожа на микроволновую пушку, своего рода оружие направленной энергии, которое в современных условиях может использоваться для борьбы с беспилотнимками.

В таком случае это оружие можно рассматривать как "продолжение ведущихся в России обсуждений относительно разработки прорывных технологий, которые воспринимаются как ответ на превосходство Запада в области высокотехнологичного и высокоточного оружия", отмечает Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), советник отдела российских программ исследовательского Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses), специализирующийся в области российских беспилотных военных систем.

Оружие направленной энергии способно, в частности, уничтожать дроны, и это позволяет ему сделать прыжок в будущие войны, поскольку пилотируемые и роботизированные летательные аппараты будут вести борьбу в небе, заполненном враждебными аппаратами. По данным агентства ТАСС, это оружие может быть установлено на удаленно управляемую беспилотную версию любого производимого Россией истребителя шестого поколения.

"Такого рода пушки, если исходить из их описания, также вписываются в проводимые в России исследовательские, опытно-конструкторские и испытательные работы в области борьбы с беспилотниками, - говорит Бендетт - Эти работы проводятся с учетом опыта, полученного в борьбе с дронами в Сирии. Кроме того, такие системы предполагается использовать против высотных дронов западных стран, которые в настоящее время проводят наблюдательные полеты вблизи российских границ".

Какова бы ни была природа оружия подавления электроники, разрабатываемого в настоящее время, в будущих войнах, скорее всего, будет широко использоваться значительно большее количество нового энергетического оружия.

Келси Атертон (Kelsey D. Atherton)