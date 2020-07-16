Тральщик "Георгий Курбатов" вывели из цеха Средне-Невского судостроительного завода

В июне специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие работы будут проводиться вне цеха

МОСКВА,15 июля. /ТАСС/. Корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) вывели из цеха строящийся на предприятии тральщик "Георгий Курбатов". Об этом сообщили в среду в его пресс-службе.

"Проведена операция по выводу из цеха корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Георгий Курбатов", отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в июне специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Далее предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Спуск корабля на воду запланирован на сентябрь.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил российского флота.