Фрегат "Адмирал Касатонов" войдет в состав ВМФ России 21 июля

Фрегат войдет в состав Северного флота, как и его предшественник - головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля. Об этом журналистам сообщил замглавкома ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

"Да, 21 июля планируем подъем флага", - сказал Мухаметшин, отвечая на соответствующий вопрос.

Эти планы подтвердил журналистам в среду главный советник генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков.

Как сообщалось, фрегат войдет в состав Северного флота, как и его предшественник - головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков".

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат - "Адмирал Головко", в мае спущенный на воду. Сейчас "адмиральская" серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех, "Северная верфь" ведет строительство фрегатов "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", при этом два последних по модернизированному проекту.