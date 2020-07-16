В США прошли очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird

Пилотируемый вариант Firebird Источник изображения: topwar.ru

В США прошли очередные испытания перспективного опционально пилотируемого самолета-разведчика Firebird (Огненная птица). Специалисты из Northrop Grumman проверили самолет быстрой сменой бортовой аппаратуры.

Как сообщили в компании, во время испытаний самолет совершил четыре полета продолжительностью более 10 часов каждый, выполнив несколько разведывательных задач, во время которых он вел сбор разведывательных данных, искал людей, обнаруживал огневые точки и проводил картографирование. Испытания велись на полигоне в Сан-Диего в Калифорнии.

Первый полёт опционально пилотируемой машины Northrop Grumman Firebird состоялся в феврале 2010 года, позднее была проведена закрытая демонстрация для чиновников Пентагона. По заявлению разработчиков, успешное завершение цикла испытаний, которые идут в настоящее время, может привести к серийному производству данной машины.

Беспилотный вариант Firebird Источник изображения: topwar.ru

Firebird имеет размах крыльев в 19,8 м, длину корпуса - 10,3 м. Максимальная высота подъема составляет 9 км, время нахождения в воздухе в беспилотном варианте указано от 24 до 40 часов. Скорость движения - 250 км/час, максимальная - до 370 км/час. Максимальный вес груза - 562 кг. Дальность полета - до 2,5 тысяч километров. Аппарат оснащен как внутренним отсеком для аппаратуры, так и внешними точками подвески для контейнерных разведывательных систем.

В полевых условиях переделка из беспилотной в пилотируемую версию (и обратно) занимает всего четыре часа, а смена разведывательных модулей - порядка 30 минут. Основное предназначение - ведение разведки.

В компании отмечают, что за счет простой и прочной конструкции Firebird можно использовать на аэродромах с плохим покрытием.