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WarSpot

Американский флот заказал «робокорабль»

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Источник изображения: warspot.ru

Американская программа беспилотного флота набирает обороты. Вчера, 14 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании L3 Harris Technologies постройку прототипа среднего беспилотного надводного корабля.

Запрос о предоставлении предложений (Request for Proposal, RFP) в рамках проекта MUSV был опубликован год назад. Теперь же стало известно, что тендер выиграла компания L3 Harris Technologies, которая и построит первый опытный образец беспилотного корабля за $35 млн.

Первый американский надводный беспилотник, созданный в рамках проекта ACTUV

Источник изображения: navyrecognition.com

Если прототип удовлетворит требования ВМС США, то с производителем может быть подписан контракт на постройку восьми серийных образцов беспилотного корабля среднего класса. Если опцион будет реализован, то общая стоимость девяти кораблей составит $295 млн.

Средний беспилотный корабль (Medium Unmanned Surface Vehicles, MUSV) — одна из приоритетных программ ВМС США. MUSV, а также корабли LUSV (Large Unmanned Surface Vehicles) и XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles) должны положить начало полноценному беспилотному флоту, способному длительное время действовать автономно (в том числе во время боевых операций).

Под обозначением среднего беспилотного корабля в ВМС США подразумевают автономное плавсредство длиной от 12 до 50 м, оснащённое разведывательными модулями, а также имеющее модульную конструкцию и способное адаптироваться под различные задачи. Под это обозначение попадает «охотник за субмаринами» ACTUV, программа разработки которого перешла в секретный режим.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ACTUV
Проекты
БПЛА
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