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Российская газета

Совфед одобрил закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии

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Бойцы Росгвардии во время учений
Бойцы Росгвардии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который вводит присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).

Сейчас присягу приносят военнослужащие, а также сотрудники ведомств, где присваиваются специальные звания, в том числе МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других. В связи с этим вводится аналогичный порядок принятия присяги и текст для сотрудников Росгвардии.

Текст присяги также приводится в законе: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну". Приносить клятву росгвардейцы будут в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации.


Айсель Герейханова

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
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