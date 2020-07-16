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ЦАМТО

Фрегат "Франсишку ди Алмейда" ВМС Португалии пройдет ремонт и модернизацию в Нидерландах

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Корабль А 833 Karel Doorman
Голландский многоцелевой корабль А 833 Karel Doorman на этапе испытаний. 06.07.2014.
Источник изображения: Willem Kruit / www.tugspotters.com

ЦАМТО, 15 июля. Фрегат "Франсишку ди Алмейда" класса "Карел Дорман" Военно-морских сил Португалии прибыл в порт Ден Хелдер (Нидерланды), где с 13 июля началась программа его модернизации в середине срока эксплуатации.

Как говорится в пресс-релизе португальских ВМС, фрегат покинул военно-морскую базу в Лиссабоне 8 июля и, как ожидается, будет возвращен в состав ВМС страны в 2022 году. Программа модернизации, как и в случае с другим кораблем этого класса, "Бартоломеу Диаш", предусматривает продление срока эксплуатации до 2035 года.

В частности, будут обновлены система боевого управления, системы связи и управления, а также другое оборудование, необходимое для поддержания высоких эксплуатационных характеристик корабля, отвечающих требованиям НАТО и ЕС, членом которых является Португалия.

Кроме того, программа включает модернизацию вооружения, радиолокационного оборудования, а также ходовой части корабля и внутрикорабельной системы распределения электроэнергии.

Экипаж корабля будет сопровождать работы по модернизации и, одновременно, проходить обучение, чтобы гарантировать максимальную готовность к эксплуатации новых систем, а также обеспечить (в дальнейшем) необходимое техническое обслуживание систем и оборудования.

Фрегат "Франсишку ди Алмейда" – это бывший корабль "Ван Гален" класса "Карел Дорман" ВМС Нидерландов. Закладка корабля состоялась 7 июня 1990 года, спуск на воду – 21 ноября 1992 года, принятие в состав голландского флота – 1 декабря 1994 года. Корабль был продан ВМС Португалии в 2006 году.

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Страны
Нидерланды
Португалия
Проекты
NATO
Евросоюз
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