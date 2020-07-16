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Российская газета

Демонстрация силы: Египет провел крупные учения у границы с Ливией

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Демонстрируя решимость отстаивать свои интересы в Ливии, Египет провел крупномасштабные военные маневры Hasm 2020.

Учебные сражения велись в непосредственной близости от границы с раздираемым многолетней гражданской войной государством.

На полигонах было сосредоточено большое количество различной гусеничной и колесной техники. Военные эксперты обратили внимание на один из применявшихся образцов - бронетранспортер М113 с надстройкой. Эта боевая машина запускала ракеты, эффектно уничтожавшие мишени. Речь идет о самоходном противотанковом комплексе М901 американского производства.

Сухопутные войска АРЕ имеют около двух сотен таких ПТРК. Одиннадцатитонные "истребители танков" вооружаются ПТУР T0W, которые способны поражать противника на дистанциях до 3750 метров. Боекомплект - 12 штук. Для самообороны также установлен 7,62-мм пулемет с запасом в 2000 патронов.

Мощность двигателя - 215 л.с. Максимальная скорость - до 65 км/ч по шоссе и до 6 км/ч на плаву. Запас хода - 380 км. Бронирование противопульное. Экипаж - 5 человек.

Конечно, эта установка по своей эффективности существенно проигрывает российским "Штурм-СМ", "Хризантема-С", "Корнет-Д", но в условиях Ливии она представляет серьезную угрозу для различной колесной техники с вооружением, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также имеющихся у формирований Правительства национального согласия устаревших танков.

Кроме этих ПТРК египетские войска располагают значительным количеством другого управляемого оружия, в том числе комплексами "Конкурс", монтируемыми на БТР местного производства Fahd.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Россия
США
Продукция
M113 БТР
Конкурс
Корнет
Тигр-М
Хризантема-С
Штурм
Проекты
2020-й год
Военные учения
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