В Санкт-Петербурге подписали акт передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Касатонов»

Председатель комиссии государственной приемки первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали в среду, 15 июля, акт передачи судна ВМФ России.

«Очень замечательно, что завод «Северная верфь» сделал все, чтобы сделать подарок (в виде передачи фрегата ВМФ России ― Ред.) в память этому замечательному человеку (адмиралу флота Касатонову Владимиру Афанасьевичу ― Ред.)», ― сообщил на церемонии подписания вице-адмирал Игорь Мухаметшин, заместитель главнокомандующего ВМФ России.

Как отмечает ТАСС, после утверждения акта главнокомандующим военно-морского флота Николаем Ефремовым фрегат будет готов к подъему Андреевского флага.

В начале июня гендиректор указал, что «Северная верфь» намерена передать Военно-морскому флоту России первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле этого года. Также отмечалось, что идет строительство второго серийного фрегата «Адмирал Головко», который в мае был спущен на воду.

Линейку продолжат фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

По словам Пономарева, фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будут спущены на воду через два года.

6 июня стало известно, что фрегат «Адмирал Касатонов» завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на «Северную верфь».