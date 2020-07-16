Роскосмос опубликовал рассекреченные документы первой стыковки "Союза-19" с "Аполлоном"

Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом "К3А" на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон".

15 июля исполнилось 45 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал документы по первой стыковке советского космического корабля "Союз-19" и американского корабля "Аполлон". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в среду.

"Госкорпорация "Роскосмос" продолжает работу по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры. Сегодня мы представляем комплект документальных свидетельств подготовки и осуществления космического полета по программе "Союз-Аполлон", - говорится в сообщении.

Документы размещены на сайте госкорпорации. В частности, там можно посмотреть соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В нем содержится договоренность о создании "совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полетов человека в космос и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов".

Также среди документов представлены приказы и протоколы совещания у министра общего машиностроения СССР, письмо директора ЦНИИмаш Юрия Мозжорина в научно-технический совет министерства общего машиностроения вместе с заключением на эскизный проект ракетно-космического комплекса "Союз-М".

"Союз-Аполлон"

15 июля исполняется 45 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а на "Аполлоне" осуществили полет американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Стыковка "Союза-19" и "Аполлона" состоялась через два дня - 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой.

"Успех экспериментального полета "Союз-Аполлон" стал мощным импульсом для разрядки международной напряженности и развития сотрудничества в исследованиях и освоении космоса. Через четверть века этот опыт был применен и преумножен при создании Международной космической станции", - подчеркнули в Роскосмосе.