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Известия.ru

Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Ереван не намерен запрашивать у Москвы дополнительные поставки оружия для обеспечения безопасности страны после эскалации конфликта с Азербайджаном. Об этом в среду, 15 июля, заявил «РИА Новости» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«У нас все эти годы развивается военно-техническое сотрудничество (с Россией ― Ред.), есть обязательства и соглашения, которые обсуждают наши ведомства. Те заказы, которые размещены, и то, что мы ожидаем в плановом режиме, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности нашей страны», ― рассказал он агентству.

Тоганян подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости в дополнительных поставках оружия из России.

Накануне в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли два армянских офицера, сообщил пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. Ранее в этот день Баку обвинил Ереван в обстреле из крупнокалиберного вооружения и артиллерии приграничных сел Азербайджана и сообщил о смерти двух своих высокопоставленных офицеров.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции в свою очередь призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.


Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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