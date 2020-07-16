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Российская газета

Российская вакцина от COVID-19 признана безопасной и эффективной

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Первая группа добровольцев, согласившихся стать участникам клинических испытаний вакцины от коронавируса, закончила эксперимент и выписана из госпиталя имени Бурденко. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. Испытание вакцины от COVID-19 военные проводят совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.


"Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа. Основной задачей исследования для первой группы, состоящей из 18-ти добровольцев, являлась проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в ходе испытаний все добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Медики проводили ежедневные осмотры добровольцев, измеряли им артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, изучали состояние слизистых оболочек, кожных покровов и другие показатели. Кроме того, врачи осуществляли весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом испытаний и необходимых для изучения интенсивности иммунного ответа.

"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, - резюмировали в Минобороны. - Серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций ни у кого не зарегистрировано".

Военные делают вывод на основании лабораторных и инструментальных исследований о безопасности и хорошей переносимости разработанной в РФ вакцины.

После первой вакцинации на 42-й день добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь, где они пройдут итоговый медосмотр и диагностику.

Справка "РГ"

48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против коронавирусной инфекции. Доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность ранее были проведены на крупных и мелких животных. 16 июня Министерством здравоохранения РФ было выдано разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор 1-й группы участников эксперимента в составе 18 человек. 18 июня они прошли вакцинацию. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Вторая группа участников эксперимента получила препарат в бустерном варианте - через 3 недели после первой вакцинации им введен второй компонент вакцины. Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин.

В число участников эксперимента входят как военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в войсках РХБ защиты и медучреждениях Минобороны России), так и гражданские добровольцы. Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля этого года.


Иван Петров

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