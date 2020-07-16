Войти
Российская газета

Появились первые фото с борта сгоревшего корабля ВМС США

110
0
0

В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.

Судя по фото и видео, размещенным в соцсетях, корабль серьезно пострадал от огня. В комментариях пользователи гадают, как теперь проще поступить - потратить на ремонт много времени и средств или построить новый корабль.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сильного и продолжительного пожара на американском десантном корабле, пришвартованном в Сан-Диего, обрушилась надстройка. От огня пострадал 21 человек.

Причиной пожара мог стать взрыв при проведении регламентных работ. Также стало известно, что на корабле не было вооружения, но в баках находилось более 3700 тонн топлива.



Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.01.2018
Иностранные СМИ напоминают Европе и России: Китай делает активные попытки доминирования на мировом рынке подводных лодок
15.05.2017
"Будем отжимать их от границы России"
28.04.2015
Как остаться в радиоэлектронной игре
30.07.2014
Командование авиационных систем ВМС США рассматривает варианты БРЛС для оснащения беспилотного летательного аппарата MQ-8C
24.05.2012
Глава НАСА объявил о новой эре в освоении космоса
01.02.2007
ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИДЕР "БИТВЫ ЗА ПАЛУБУ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин