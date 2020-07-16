Появились первые фото с борта сгоревшего корабля ВМС США

В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.

Последствия пожара на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard. pic.twitter.com/RhiqCZtuD4 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 15, 2020

Судя по фото и видео, размещенным в соцсетях, корабль серьезно пострадал от огня. В комментариях пользователи гадают, как теперь проще поступить - потратить на ремонт много времени и средств или построить новый корабль.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сильного и продолжительного пожара на американском десантном корабле, пришвартованном в Сан-Диего, обрушилась надстройка. От огня пострадал 21 человек.

Причиной пожара мог стать взрыв при проведении регламентных работ. Также стало известно, что на корабле не было вооружения, но в баках находилось более 3700 тонн топлива.

Михаил Русин