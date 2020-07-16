Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

Фронтовая авиация ВКС России включает, помимо прочего, два типа тяжелых машин для воздушного боя: истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С и самолет пятого поколения Су-57. Оба - уникальны и обладают рядом выдающихся достоинств. Их сочетание не только укрепляет текущий военный потенциал РФ, но и дает большие возможности для модернизации.

Су-35 - первый в мире истребитель поколения 4++. Как Су-27 был создан, чтобы противостоять американскому F-15, так и машина нового поколения рассчитана на самого серьезного противника, F-22. Ряд технологий использованных в Су-35 технологий не имеет аналогов в США или Китае. Самолет может взлететь с 14 ракетами "воздух-воздух", оснащен двигателями с управляемым во всех ракурсах вектором тяги, его заметность для радаров снижена по сравнению с Су-27 на 70 процентов. Кроме малозаметности, от ракет истребитель защищают системы радиоэлектронного подавления, а мощный радар "Ирбис-Е" обнаруживает самолеты противника на расстоянии более 400 километров. Еще одна особенность Су-35 - датчики поиска цели по тепловому следу. Они работают на дистанции в 80 километров, зато не чувствительны к стелс-технологиям. У F-22 такой системы нет. Очень опасна для противника и дальняя ракета РВВ-БД (Р-37М) с новой системой наведения и рекордной боевой дальностью.

Су-57 - многоцелевой самолет пятого поколения и прототип шестого. В нем также использовано много новшеств, отсутствующих на зарубежных "одноклассниках": искусственный интеллект, лазерное оружие, гиперзвуковые баллистические ракеты и даже антигравитационные скафандры - они сейчас разрабатываются, что позволить летчикам переносить более высокие перегрузки. При этом Су-57, как и любая революционная машина, дорог. Поэтому он используется не только как самостоятельная боевая единица - например, самолет весьма перспективен для нанесения ударов по морским целям, - но и в качестве донора технологий. Многие из них уже используются на Су-35, в обозримом будущем туда же перекочует РЛС с АФАР.

Су-57 предназначен в первую очередь для противодействия угрозам шестого поколения, поэтому вряд ли стоит ожидать его массовых закупок сейчас, считают эксперты Military Watch. Если провести аналогию с развитием платформы Су-27, то к 2030 году следует ожидать преобразования истребителя пятого поколения в самолет шестого: с более мощными двигателями, еще более скрытным планером и новыми датчиками. Пока же массовый и относительно недорогой Су-35 и высокотехнологичный, предназначенный для сложных миссий Су-57 отлично дополняют друг друга.

Антон Валагин