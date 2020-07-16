Войти
Российская газета

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

120
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: rg.ru

Фронтовая авиация ВКС России включает, помимо прочего, два типа тяжелых машин для воздушного боя: истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С и самолет пятого поколения Су-57. Оба - уникальны и обладают рядом выдающихся достоинств. Их сочетание не только укрепляет текущий военный потенциал РФ, но и дает большие возможности для модернизации.


Су-35 - первый в мире истребитель поколения 4++. Как Су-27 был создан, чтобы противостоять американскому F-15, так и машина нового поколения рассчитана на самого серьезного противника, F-22. Ряд технологий использованных в Су-35 технологий не имеет аналогов в США или Китае. Самолет может взлететь с 14 ракетами "воздух-воздух", оснащен двигателями с управляемым во всех ракурсах вектором тяги, его заметность для радаров снижена по сравнению с Су-27 на 70 процентов. Кроме малозаметности, от ракет истребитель защищают системы радиоэлектронного подавления, а мощный радар "Ирбис-Е" обнаруживает самолеты противника на расстоянии более 400 километров. Еще одна особенность Су-35 - датчики поиска цели по тепловому следу. Они работают на дистанции в 80 километров, зато не чувствительны к стелс-технологиям. У F-22 такой системы нет. Очень опасна для противника и дальняя ракета РВВ-БД (Р-37М) с новой системой наведения и рекордной боевой дальностью.

Су-57 - многоцелевой самолет пятого поколения и прототип шестого. В нем также использовано много новшеств, отсутствующих на зарубежных "одноклассниках": искусственный интеллект, лазерное оружие, гиперзвуковые баллистические ракеты и даже антигравитационные скафандры - они сейчас разрабатываются, что позволить летчикам переносить более высокие перегрузки. При этом Су-57, как и любая революционная машина, дорог. Поэтому он используется не только как самостоятельная боевая единица - например, самолет весьма перспективен для нанесения ударов по морским целям, - но и в качестве донора технологий. Многие из них уже используются на Су-35, в обозримом будущем туда же перекочует РЛС с АФАР.

Су-57 предназначен в первую очередь для противодействия угрозам шестого поколения, поэтому вряд ли стоит ожидать его массовых закупок сейчас, считают эксперты Military Watch. Если провести аналогию с развитием платформы Су-27, то к 2030 году следует ожидать преобразования истребителя пятого поколения в самолет шестого: с более мощными двигателями, еще более скрытным планером и новыми датчиками. Пока же массовый и относительно недорогой Су-35 и высокотехнологичный, предназначенный для сложных миссий Су-57 отлично дополняют друг друга.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-22
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Су-35С
Проекты
AI
АФАР
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
14.10.2013
Поколение "5 минус"
30.08.2013
Россия проанонсировала «беспилотник будущего»
10.04.2012
Лучший во всем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин