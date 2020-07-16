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НАТО высоко оценило антироссийскую деятельность Грузии в качестве «апирантанта»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Брюсселе под председательством главы МИД Грузии Давида Залкалиани и замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ состоялось очередное заседание комиссии НАТО - Грузия, в ходе которой была дана высокая оценка реформам в Грузии, сообщила пресс-служба МИД Грузии.

Союзники вновь выразили «решительную поддержку Грузии на пути в НАТО, подчеркнув успехи в качестве страны - апирантанта». Кроме того, на встрече была дана положительная оценка реформам по части обороны и безопасности и укрепления демократии в стране.

Была отмечена важность участия Грузии в процессе обеспечения безопасности на Черном море. Государства - члены альянса выразили готовность содействовать практической реализации решения об укреплении сотрудничества с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. 

Также было высоко оценено активное участие Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. Стороны также приветствовали дальнейшее укрепление практических механизмов сотрудничества между НАТО и Грузией, в том числе процесс обновления Существенного пакета НАТО - Грузия, который создаст дополнительные возможности для интеграции страны с альянсом», - заключили в МИД Грузии.

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Страны
Афганистан
Грузия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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