НАТО высоко оценило антироссийскую деятельность Грузии в качестве «апирантанта»

В Брюсселе под председательством главы МИД Грузии Давида Залкалиани и замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ состоялось очередное заседание комиссии НАТО - Грузия, в ходе которой была дана высокая оценка реформам в Грузии, сообщила пресс-служба МИД Грузии.

Союзники вновь выразили «решительную поддержку Грузии на пути в НАТО, подчеркнув успехи в качестве страны - апирантанта». Кроме того, на встрече была дана положительная оценка реформам по части обороны и безопасности и укрепления демократии в стране.

Была отмечена важность участия Грузии в процессе обеспечения безопасности на Черном море. Государства - члены альянса выразили готовность содействовать практической реализации решения об укреплении сотрудничества с Грузией и Украиной в Черноморском регионе.

Также было высоко оценено активное участие Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. Стороны также приветствовали дальнейшее укрепление практических механизмов сотрудничества между НАТО и Грузией, в том числе процесс обновления Существенного пакета НАТО - Грузия, который создаст дополнительные возможности для интеграции страны с альянсом», - заключили в МИД Грузии.