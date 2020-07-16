Главный военный Эстонии примерил на себя роль «моськи»

Эстонский министр обороны Юри Луйк в своем видеообращении к новобранцам заявил, что каждый обученный призывник - это еще один эстонский солдат, которого российский «враг» должен учитывать, пишет err.ee.

«Каждый солдат срочной службы и будущий резервист имеют ключевое значение. Эстония - маленькая страна, вклад каждого имеет значение. Каждый обученный эстонский солдат - это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Это означает развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии — показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и что мы можем защитить себя до прибытия союзников. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед. Но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», - подчеркнул министр.

«Основы нашей политики безопасности гласят, что Эстония будет противостоять любому превосходящему ее сопернику. К сожалению, нам не нужно направлять свой взгляд далеко от дома, чтобы увидеть места, где наш восточный сосед находится в состоянии военного конфликта с соседним государством. Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжается и сегодня, за шесть лет там погибло более 13000 человек. Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей и чтобы ты мог жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения — для этого Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну», - повторил басни Юри Луйк новобранцам.