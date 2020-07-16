В Японском море самолеты ТОФ нашли субмарину "противника"

Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота во время учения обнаружили в Японском море подводную лодку условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По легенде учения в район, где находилась "вражеская" субмарина, с одного из расположенных в Приморье военных аэродромов отправились два самолета. В их задачи входили поиск и классификация лодки, слежение за ней. Экипажи, используя радиолокационные и гидроакустические средства, нашли объект, а также попрактиковались в приеме и анализе получаемой информации.

Помимо этого, во время трехчасового полета, они совершенствовали навыки движения над местностью без ориентира, слаженность действий при пилотировании, когда отсутствуют наземные радиотехнические средств аэронавигации.

Анна Бондаренко