"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА

ЦАМТО, 15 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех создал мобильную версию комплекса противодействия беспилотникам "Атака-Трофи" на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости.

Комплекс может без участия оператора идентифицировать беспилотник по принципу "свой-чужой" и автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Время развертывания комплекса – 5 мин.

"Атака-Трофи" осуществляет радиочастотную детекцию в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Такие беспилотники могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов.

Поврежденный беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.

Мобильная версия позволяет использовать комплекс на любой территории без предварительного монтажа оборудования. Для автономной работы предусмотрено использование электрогенератора с системой внешнего отведения отработанных газов, а также любого устройства внешнего питания на 220 В. Управление комплексом осуществляется из салона автомобиля водителем-оператором. В составе холдинга "Росэлектроника" проект реализует НПП "Алмаз" (г.Саратов).

"Широкое распространение БЛА кратно увеличивает риски, связанные с их неправомерным использованием. Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БЛА. Особенность нового комплекса "Атака-Трофи" – это возможность оперативно, буквально "с колес", без подготовки и монтажа оборудования, организовать защиту различных объектов – промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей при проведении общественных и спортивных мероприятий. Система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, в том числе беспилотников, осуществляющих штатный мониторинг", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новый комплекс расширил линейку систем для противодействия БЛА, производимых предприятиями "Росэлектроники". Ранее холдинг успешно провел испытания стационарного комплекса "Атака-DBS" в условиях имитированных атак БЛА с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте. Также в холдинге разработан комплекс, позволяющий не только обнаружить и выводить из строя беспилотники, но и определять местонахождение оператора БЛА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт холдинга "Росэлектроника".