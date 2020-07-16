Войти
ЦАМТО

"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА

113
0
0
БЛА в прицеле
Объект БПЛА в прицеле.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех создал мобильную версию комплекса противодействия беспилотникам "Атака-Трофи" на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости.

Комплекс может без участия оператора идентифицировать беспилотник по принципу "свой-чужой" и автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Время развертывания комплекса – 5 мин.

"Атака-Трофи" осуществляет радиочастотную детекцию в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Такие беспилотники могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов.

Поврежденный беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.

Мобильная версия позволяет использовать комплекс на любой территории без предварительного монтажа оборудования. Для автономной работы предусмотрено использование электрогенератора с системой внешнего отведения отработанных газов, а также любого устройства внешнего питания на 220 В. Управление комплексом осуществляется из салона автомобиля водителем-оператором. В составе холдинга "Росэлектроника" проект реализует НПП "Алмаз" (г.Саратов).

"Широкое распространение БЛА кратно увеличивает риски, связанные с их неправомерным использованием. Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БЛА. Особенность нового комплекса "Атака-Трофи" – это возможность оперативно, буквально "с колес", без подготовки и монтажа оборудования, организовать защиту различных объектов – промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей при проведении общественных и спортивных мероприятий. Система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, в том числе беспилотников, осуществляющих штатный мониторинг", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новый комплекс расширил линейку систем для противодействия БЛА, производимых предприятиями "Росэлектроники". Ранее холдинг успешно провел испытания стационарного комплекса "Атака-DBS" в условиях имитированных атак БЛА с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте. Также в холдинге разработан комплекс, позволяющий не только обнаружить и выводить из строя беспилотники, но и определять местонахождение оператора БЛА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз НПП
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.08.2019
"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса
25.06.2019
"Росэлектроника" представит на форуме "Армия-2019" более 350 военных разработок
31.05.2019
Две структуры "Ростеха" создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры
27.05.2019
Для борьбы с беспилотниками будут использовать нейросети - российская компания-производитель
21.03.2019
"Росэлектроника" разработала систему противодействия гражданским БЛА с функцией распознавания "свой-чужой"
18.07.2017
Росэлектроника покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин