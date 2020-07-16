Консорциум Bell-Boeing передал первый конвертоплан MV-22B "Оспри" Силам самообороны Японии

ЦАМТО, 15 июля. Консорциум Bell-Boeing сообщил о состоявшейся 10 июля на авиабазе "Кисарадзу" (префектура Тиба) передаче Силам самообороны Японии первого конвертоплана MV-22B "Оспри".

Сухопутные силы самообороны Японии стали первым зарубежным покупателем V-22.

Японские V-22 выпущены в уникальной конфигурации с системой связи, выполненной под требования заказчика. Фюзеляж конвертоплана устойчив к коррозии, что снижает стоимость технического обслуживания. В течение последнего месяца военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии проходили подготовку совместно со специалистами Корпуса морской пехоты США для получения навыков применения первого V-22 перед поставкой.

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США 5 мая 2015 года одобрил продажу Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 конвертопланов MV-22B "Оспри" Блок.C, а также сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 3 млрд. долл.

Поставка конвертопланов MV-22B "Оспри" расширит возможности Сил самообороны Японии по перевозке войск и грузов, проведению десантных операций, поддержке гуманитарных миссий и операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, обеспечению национальной обороны и региональной безопасности, а также повысит уровень взаимодействия с ВС США.

Командование ВМС США заключило с консорциумом Bell-Boeing первый контракт на поставку 5 конвертопланов MV-22B "Оспри" версии Блок.C для Сил самообороны Японии 14 июля 2015 года. Стоимость контракта составила 332,47 млн. долл. Впоследствии был подписан еще ряд контрактов. В июле 2016 года Токио заказал четыре MV-22B, а в течение следующих двух лет еще восемь (по четыре за год).

Первая пара MV-22B (с.н. "91701" и "91705") была доставлена в Японию морским транспортом в мае 2020 года. Известно, что еще два MV-22B (с.н. "91702" и "91703") с мая 2019 года использовались для обучения пилотов на авиабазе "Нью Ривер" в Джексонвилле (шт.Северная Каролина).

Согласно планам Сил самообороны Японии, MV-22B будут размещены на базе "Кисарадзу" в течение пяти лет, после чего они будут передислоцированы на авиабазу в префектуре Сага на острове Кюсю. Эти машины будут использоваться, в первую очередь, для обеспечения защиты удаленных островных территорий.

Поставляемые Японии MV-22B Блок.C аналогичны конвертопланам MV-22, состоящим на вооружении Корпуса морской пехоты США.