Войти
ЦАМТО

Консорциум Bell-Boeing передал первый конвертоплан MV-22B "Оспри" Силам самообороны Японии

104
0
0
Источник изображения: Фото: cdn.dvidshub.net

ЦАМТО, 15 июля. Консорциум Bell-Boeing сообщил о состоявшейся 10 июля на авиабазе "Кисарадзу" (префектура Тиба) передаче Силам самообороны Японии первого конвертоплана MV-22B "Оспри".

Сухопутные силы самообороны Японии стали первым зарубежным покупателем V-22.

Японские V-22 выпущены в уникальной конфигурации с системой связи, выполненной под требования заказчика. Фюзеляж конвертоплана устойчив к коррозии, что снижает стоимость технического обслуживания. В течение последнего месяца военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии проходили подготовку совместно со специалистами Корпуса морской пехоты США для получения навыков применения первого V-22 перед поставкой.

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США 5 мая 2015 года одобрил продажу Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 конвертопланов MV-22B "Оспри" Блок.C, а также сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 3 млрд. долл.

Поставка конвертопланов MV-22B "Оспри" расширит возможности Сил самообороны Японии по перевозке войск и грузов, проведению десантных операций, поддержке гуманитарных миссий и операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, обеспечению национальной обороны и региональной безопасности, а также повысит уровень взаимодействия с ВС США.

Командование ВМС США заключило с консорциумом Bell-Boeing первый контракт на поставку 5 конвертопланов MV-22B "Оспри" версии Блок.C для Сил самообороны Японии 14 июля 2015 года. Стоимость контракта составила 332,47 млн. долл. Впоследствии был подписан еще ряд контрактов. В июле 2016 года Токио заказал четыре MV-22B, а в течение следующих двух лет еще восемь (по четыре за год).

Первая пара MV-22B (с.н. "91701" и "91705") была доставлена в Японию морским транспортом в мае 2020 года. Известно, что еще два MV-22B (с.н. "91702" и "91703") с мая 2019 года использовались для обучения пилотов на авиабазе "Нью Ривер" в Джексонвилле (шт.Северная Каролина).

Согласно планам Сил самообороны Японии, MV-22B будут размещены на базе "Кисарадзу" в течение пяти лет, после чего они будут передислоцированы на авиабазу в префектуре Сага на острове Кюсю. Эти машины будут использоваться, в первую очередь, для обеспечения защиты удаленных островных территорий.

Поставляемые Японии MV-22B Блок.C аналогичны конвертопланам MV-22, состоящим на вооружении Корпуса морской пехоты США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
НИИ Стали
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
03.01.2020
Свыше полумиллиона лётных часов. Контракт на поддержку платформы Osprey
12.08.2019
Винтокрылая "Скопа" на службе Пентагона
25.07.2016
Заключен контракт на производство четырех конвертопланов MV-22B «Оспри» для Сил самообороны Японии
27.10.2015
Япония сделала выбор в пользу закупки транспортов-заправщиков KC-46A «Пегасус» компании «Боинг»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин