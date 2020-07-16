Конец Капитана Америки: тысячи ветеранов в США решаются на суицид

Очередной жертвой эпидемии самоубийств стал сержант-спецназовец

По статистике, в США каждый день кончают жизнь самоубийством почти два десятка ветеранов. Через несколько дней после Дня независимости так же ушел из жизни Капитан Америки — «зеленый берет» Эндрю Маркесано, который шесть раз съездил в командировки в Афганистан и столько же — в другие горячие точки. Попытки американских властей, прежде всего министерства по делам ветеранов, предотвращать подобные трагедии пока особых результатов не дают. О печальной статистике, жизни и смерти мастер-сержанта Маркесано и борьбе с посттравматическим синдромом у американских участников боевых действий — в материале «Известий».

«Какими мы были тогда, вернувшись с войны, — молодые и лишенные веры, как шахтеры из обвалившейся шахты». Эта цитата из «Трех товарищей», которой Ремарк характеризовал душевный настрой немецких ветеранов Первой мировой, наверняка отражает эмоциональное состояние участников любых вооруженных конфликтов — и побывавшие в боях военнослужащие американских ВС тут не исключение.

Психические расстройства, стресс, нестирающиеся воспоминания о погибших товарищах, трудный поиск себя в мирной жизни — не всем вернувшимся домой солдатам дано справиться со столь тяжким грузом. В недавнем прошлом они, по словам того же Ремарка, «ожесточились и не доверяли никому, кроме ближайшего товарища, не верили ни во что, кроме таких никогда нас не обманывавших сил, как небо, табак, деревья, хлеб и земля», а на «гражданке» тем, кто не умел забывать, «оставались только бессилие, отчаяние, безразличие и водка».

«Мы подрывались на фугасах почти каждый день»

Вполне вероятно, что именно невозможность быть сильнее прошлого оказалась роковым обстоятельством для американского мастер-сержанта, бойца спецназа Армии США Эндрю Маркесано — сослуживцы звали его Капитаном Америкой, сравнивая с вымышленным супергероем. Через два дня после Дня независимости США он покончил с собой — прямо на глазах у жены. У Маркесано осталось трое детей.

«Неприятель не смог его сломить, но в конечном итоге отмеченный наградами «зеленый берет» обнаружил, что враг был внутри него», — так о гибели Маркесано пишет Fox News. Шесть «командировок» в Афганистан, еще полдюжины поездок в другие горячие точки, Серебряная звезда — награда, которую вручают за проявленные в боях отвагу и мужество. Послужной список Маркесано был солидным. Недавно он получил должность в Пентагоне и перебрался в Александрию — по сути пригород Вашингтона, расположенный на территории соседнего со столичным федеральным округом Колумбия штата Вирджиния.

Эндрю Маркесано Источник изображения: Фото: foxnews.com

Сержант покончил с собой после ужина с командиром батальона, в котором служил. Как сообщает телеканал со ссылкой на его друзей-сослуживцев, погибший так и не справился с воспоминаниями после как минимум одной из «командировок» — в 2009-м, когда он служил в долине Аргандаб недалеко от Кандагара. В ту поездку во втором батальоне 508-го пехотного полка, который вошел в состав 82-й воздушно-десантной дивизии, был зафиксирован один из самых высоких уровней смертности за всю афганскую кампанию, начатую в 2001 году.

О событиях в Аргандабе вспоминает Лукас Коллум, который в звании капрала в 2009–2010 годах служил в роте Bravo второго батальона: «Мы выходили на патрулирование и находили или подрывались на самодельных фугасах почти каждый день. После той поездки многие мои друзья возвращались домой без ног, один из моих лучших друзей потерял там руку». По словам Коллума, из 110 человек в роте трое погибли во время той «командировки», еще более 50 были ранены.

«Не дайте воспоминаниям победить»

За несколько дней до самоубийства Маркесано отправил сослуживцам по батальону (2-508) сообщение, в котором предлагал связаться с ним любому, кому придется туго. «Мы делали такие вещи, о которых снимали фильмы, но в некоторых случаях писатели и продюсеры даже не попробовали рассказать нашу историю... этот ранец тяжел... и когда он тяжел, мы, черт возьми, должна помогать друг другу, надо просто позвать на помощь.... Не дайте воспоминаниям из долины победить».

Послание Маркесано уже не мог получить еще один сержант из того же второго батальона Аллен Томас. Обладатель двух Пурпурных сердец (этой медалью награждают только получивших ранение или погибших бойцов — посмертно) покончил с собой в 2013 году. За несколько дней до трагедии он, рассчитывая получить экстренную психическую помощь, сам обратился в приемное отделение госпиталя для ветеранов. Однако свободных коек не нашлось, и сержанта отправили домой, дав лишь рецепт на болеутоляющие препараты. Через несколько дней он свел счеты с жизнью. По словам свидетелей, за несколько мгновений до смерти он сказал: «Всё сделано. Дом зачищен». По всей видимости, Аллен думал, что всё еще сражается в Афганистане — но в действительности он застрелил двух престарелых соседей и их собаку.

Аллен Томас Источник изображения: Фото: foxnews.com

С аналогичной ситуацией столкнулась перебравшаяся в США почти четверть века назад и вышедшая замуж за американского пехотинца россиянка Анна (их имена изменены). После нескольких командировок в Ирак и Афганистан ее супруг Джим, уроженец американкой глубинки, продолжил военную карьеру. Со временем Анна и Джим развелись, но продолжала общаться. Джим нес службу уже в Техасе. Как-то утром он вернулся домой после ночного дежурства и совершил самоубийство.

По словам Анны, никаких внешних признаков подавленности ее экс-супруг перед этим не проявлял. В Ираке его БМП M2 Bradley наехал на самодельное взрывное устройство, но погибших или серьезно раненых среди экипажа из-за подрыва не было. Правда, уже после первой «командировки» Джим «давал понять, что на многие вещи стал смотреть по-другому», вспоминает его бывшая жена.

Удручающие цифры

Самоубийство Маркесано стало уже 30-м случаем суицида среди солдат и офицеров батальона 2-508. Всего, по официальным данным, в США каждый день себя лишают жизни порядка 20 участников боевых действий.

Вопросами психического здоровья и адаптации вернувшихся из горячих точек и вышедших в запас военных в Соединенных Штатах занимается отдельное ведомство — министерство по делам ветеранов. В прошлом году оно даже пыталось нарисовать менее пессимистичную картинку — по данным министерства, число покончивших с собой ветеранов за четыре года уменьшилось с 22 до 17 человек в день. Впрочем, успехи были лишь на бумаге — сторонние эксперты указывали, что у властей просто изменилась методика подсчетов и теперь в число военных, совершивших суицид, просто перестали включать тех, кто на момент смерти продолжал нести службу, а также находился в подразделениях Национальной гвардии и резерва. В любом случае, речь идет о тысячах человеческих жизней в год.

Министерство по делам ветеранов США, Вашингтон Источник изображения: Фото: REUTERS/Larry Downing

Неправительственные эксперты и вовсе считают, что ситуация в последние годы стала лишь хуже. «Общее число самоубийств среди ветеранов увеличилось по итогам четырех из пяти последних лет. С 2007 по 2017 год число суицидов среди бывших участников боевых действий подскочило почти на 50%», — писала Military Times. Как указывало профильное издание, ветераны в полтора раза чаще решаются на этот отчаянный поступок, чем те американцы, которые никогда не служили в армии. Для женщин-военных этот коэффициент еще выше — 2,2.

В министерстве по делам ветеранов не раз говорили, что для снижения числа самоубийств среди ветеранов недостаточно только государственных программ. Две трети покончивших с собой военных — это те, кто не обращался к врачам военных госпиталей за помощью, добавляли в ведомстве.

«Быстро переломить ситуацию не удается»

Как напомнил в разговоре с «Известиями» американист Дмитрий Дробницкий, на министерство по делам ветеранов было очень много жалоб последние 10–15 лет, когда США вели самые большие войны на Ближнем Востоке. «Известная проблема состоит в том, что ветеранов направляли в клиники, с которыми у правительства — федерального или на уровне штатов — заключены договоры. Зачастую очереди там очень длинные. Психологической помощи в принципе очень мало, и оказывается она в пассивном ключе — только в том случае, если человек сам за ней обратится, — отметил специалист. — Но ветераны со своими проблемами не спешат обращаться к врачам, выстаивая длинные очереди и чего-то выпрашивая».

По словам Дробницкого, за время президентства Трампа «произошли определенные подвижки» — например, было принято решение, что ветераны со своим страховым покрытием могут обращаться в любую клинику. «Но понятно, что быстро переломить ситуацию не удается. В армии любой на постоянной основе воюющей страны, причем не очень понятно — за что воюющей, с этим всегда возникают серьезные проблемы», — добавил он.

Медицинский центр министерства по делам ветеранов в Пало-Альто Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В Америке как нигде до недавнего времени был развит культ военнослужащего, указывает эксперт. Однако последние войны — иракская, афганская — «хорошего психологического впечатления на армию не производят». Конечно, такого накала антивоенных страстей, как после конфликта во Вьетнаме, сейчас нет. «Однако в обществе есть общее понимание того, что война в том же Ираке была неправедной и в нее Америке совершенно точно не стоило ввязываться, — подчеркнул Дробницкий. — Эта ситуация тоже действует на военнослужащих, особенно вышедших в отставку, достаточно тяжело». Особенно сложно приходится не кадровым военным, вся карьера и жизнь которых построена вокруг службы, а тем, кто «отбыл, например, две или более командировок в Афганистан и после этого их военный контракт закончился». «Их адаптация к мирной жизни проходит тяжело, и что с этим делать — достаточно сложно себе представить», — сказал американист.

Спасти «самых ценных героев»

Осознавая серьезность проблемы, в Белом доме в прошлом году приняли решение о создании специальной рабочей группы PREVENTS. В июне этого года президент Дональд Трамп официально представил план действий по снижению числа самоубийств среди ветеранов, которых верховный главнокомандующий назвал «самыми ценными героями» страны. Как сообщили чиновники, акцент, в частности, будет сделан на работу с участниками боевых действий не на федеральном, а на местном уровне, то есть там, где их проблемы заметнее. Предстоит найти компромиссные решения по правам на хранение оружия для ветеранов, у которых диагностированы психические расстройства. Среди других рекомендаций рабочей группы — более активные социологические исследования, формирование профильных НКО и сотрудничество с работодателями.

Фото: REUTERS Источник изображения: iz.ru

Эксперты допускают, что ухудшение ситуации отчасти может быть связано с неэффективными действиями федеральных властей. Например, как пишет Stars and Stripes, по итогам федерального расследования выяснилось, что «использование министерством по делам ветеранов финансовых и других ресурсов в рамках кампании информирования о мерах по профилактике самоубийств в 2017 и 2018 годах сократилось», хотя два предыдущих руководителя ведомства называли эту цель своим главным приоритетом. «В декабре 2019-го Главное контрольно-бюджетное управление США сообщало, что у министерства осталось $5 млн, заложенных в бюджете на информационную кампанию, адресованную потенциальным ветеранам-самоубийцам, — пишет издание. — В 2017 и 2018 годах сократилось число постов в социальных сетях, сообщений служб общественной информации, информационных щитов, объявлений по радио, постеров на бортах автобусов, сообщений в Facebook и печатных СМИ».

Проблема суицидов в американском обществе крайне остро стоит не только для бывших военных, но и для страны в целом. Так, в 2010 году министерство здравоохранения и социальных служб США поставило цель — снизить уровень самоубийств с 12,1 до 10,2 случая на 100 тыс. человек к 2020 году. Однако эта инициатива с треском провалилась: 30 января этого года национальные центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали статистику, согласно которой в 2018-м с собой покончили более 48 тыс. американцев, что эквивалентно 14,2 случая на 100 тыс. населения. Сведение счетов с жизнью стало десятой самой значительной причиной смерти жителей Соединенных Штатов — в результате суицида погибло больше людей, чем в результате ДТП и убийств.

Кирилл Сенин