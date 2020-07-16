Войти
ИноСМИ

Haqqin (Азербайджан): армянские игры с огнем… на пороховом складе

115
0
0
Армянские солдаты на линии фронта в Тавушской области Армении
Армянские солдаты на линии фронта в Тавушской области Армении.
Источник изображения: © AP Photo, Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP

Вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе вновь напомнили о нерешенном территориальном споре между Ереваном и Баку. На этом фоне СМИ обеих стран обвиняют противоположные стороны в военных провокациях, приведших к человеческим жертвам.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Несложно было предположить, что после сделанного в пятницу, 10 июля, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности "самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха" Ереван не откажется от того, чтобы "поиграть мускулами" и "продемонстрировать оскал".

Тем более что прошедшие в мае маневры азербайджанской армии, в которых участвовали до 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц бронетехники и танков, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, однозначно показали: попытки военного решения конфликта с армянской стороны завершатся для Еревана крайне печально, если не сказать больше.

Силы сторон явно не сопоставимы, Азербайджан - субрегиональная держава, Армения - страна амбиций, но не реального военно-политического потенциала, о чем тут вообще можно говорить.

Но в том-то и дело, что пепел самого старого на постсоветском пространстве конфликта стучит не только в сердца, но и в головы армянских политиков. Вроде бы как и удалось, пользуясь стечением обстоятельств и развалом советской империи, урвать кусок у соседа - но полной победы как не было, так и нет.

Более того, с каждым годом все отчетливее становится [ясно], что оккупированные территории не удержать и не освоить - ресурсов для этого становится все меньше и меньше. Остается путь виляния всем, чем можно, перед внешними игроками и путь провокаций, с целью выставить себя постоянно потерпевшими от "агрессивного и авторитарного Баку".

Происходящее сейчас на армяно-азербайджанской границе, подчеркну - не на линии соприкосновения между Азербайджаном и захваченными у него территориями, а именно на границе - как раз из этого сценария провокаций.

Версия армянских военных о причине инцидента никакой критики не выдерживает. Более того - в других условиях вызвала бы смех - если бы не гибель сержанта Вугара Садыгова и рядовых Эльшада Мамедова и Хайяма Дашдемирова. Когда амбиции ереванских ястребов оплачиваются кровью, это вызывает справедливый гнев и омерзение к клоунам, которые с зажженным факелом бегают на пороховом складе и вопят об "азербайджанской агрессии".

А именно так для окружающего мира все и обстоит - в чем и заключается стратегический просчет армянского руководства. В силу своей глубочайшей провинциальности, они всерьез полагают, что их проблемы всерьез волнуют остальной мир. И нет больше у мировых и соседних с ними держав забот, кроме как беспокоиться о том, почему не удовлетворяются армянские амбиции на Южном Кавказе.

Оставим в стороне вопрос о том, в какую сумму обошлось армянской диаспоре лоббирование вопроса о признании геноцида в американском Конгрессе. Но есть основания полагать, что эта сумма вполне сопоставима с размером всего государственного фонда социального страхования Армении.

Зададимся другим [вопросом]: во что обходятся стране внешнеполитические амбиции ее руководства и что Армения получает взамен их реализации? "Дырку от бублика" - если уж быть откровенным. Гарантом безопасности и суверенитета является российская военная база. Гарантом относительной экономической стабильности - внешние поступления. Эти условия настоятельно требуют как минимум стране-содержанке вести себя поскромнее.

Но Ереван поступает с точностью до наоборот, считая, что чем больше хайпа и наглости - тем больше к нему внимания. И в этом его стратегическая ошибка. Крики и шум быстро утомляют, навязчивость - порождает желание поскорее избавиться от "токсичного" субъекта. А там недалеко до ситуации - когда тебя просто перестают замечать - и кричать можно сколько угодно, а уже никто не реагирует.

Судя по всему, именно так в скором времени на международной арене и будут относиться к Армении, даже те, кто считается ее союзниками. И никакие связи диаспоры в данном случае не помогут.

Амбиции Еревана, включая его территориальные претензии - уже никому в мире неинтересны. Армянских политиков вполне можно поздравить с этим достижением - до стратегического одиночества несостоятельной, но чрезвычайно амбициозной страны осталось лишь несколько шагов - и Армения уверенно движется в этом направлении. После чего судьба ее будет весьма печальна. Ведь играть с огнем, да еще и на пороховом складе, конечно же, можно. Но - очень недолго.


Дмитрий Рой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Похожие новости
30.08.2018
Во сколько обходятся России военные базы за рубежом
21.06.2018
Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе
02.05.2017
Евразийский ортопедический форум станет площадкой для взаимодействия бизнеса, чиновников и медицинского сообщества
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
15.08.2014
Летальный исход
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 15.07 13:37
  • 1
На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию