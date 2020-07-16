Haqqin (Азербайджан): армянские игры с огнем… на пороховом складе

Вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе вновь напомнили о нерешенном территориальном споре между Ереваном и Баку. На этом фоне СМИ обеих стран обвиняют противоположные стороны в военных провокациях, приведших к человеческим жертвам.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Несложно было предположить, что после сделанного в пятницу, 10 июля, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности "самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха" Ереван не откажется от того, чтобы "поиграть мускулами" и "продемонстрировать оскал".

Тем более что прошедшие в мае маневры азербайджанской армии, в которых участвовали до 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц бронетехники и танков, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, однозначно показали: попытки военного решения конфликта с армянской стороны завершатся для Еревана крайне печально, если не сказать больше.

Силы сторон явно не сопоставимы, Азербайджан - субрегиональная держава, Армения - страна амбиций, но не реального военно-политического потенциала, о чем тут вообще можно говорить.

Но в том-то и дело, что пепел самого старого на постсоветском пространстве конфликта стучит не только в сердца, но и в головы армянских политиков. Вроде бы как и удалось, пользуясь стечением обстоятельств и развалом советской империи, урвать кусок у соседа - но полной победы как не было, так и нет.

Более того, с каждым годом все отчетливее становится [ясно], что оккупированные территории не удержать и не освоить - ресурсов для этого становится все меньше и меньше. Остается путь виляния всем, чем можно, перед внешними игроками и путь провокаций, с целью выставить себя постоянно потерпевшими от "агрессивного и авторитарного Баку".

Происходящее сейчас на армяно-азербайджанской границе, подчеркну - не на линии соприкосновения между Азербайджаном и захваченными у него территориями, а именно на границе - как раз из этого сценария провокаций.

Версия армянских военных о причине инцидента никакой критики не выдерживает. Более того - в других условиях вызвала бы смех - если бы не гибель сержанта Вугара Садыгова и рядовых Эльшада Мамедова и Хайяма Дашдемирова. Когда амбиции ереванских ястребов оплачиваются кровью, это вызывает справедливый гнев и омерзение к клоунам, которые с зажженным факелом бегают на пороховом складе и вопят об "азербайджанской агрессии".

А именно так для окружающего мира все и обстоит - в чем и заключается стратегический просчет армянского руководства. В силу своей глубочайшей провинциальности, они всерьез полагают, что их проблемы всерьез волнуют остальной мир. И нет больше у мировых и соседних с ними держав забот, кроме как беспокоиться о том, почему не удовлетворяются армянские амбиции на Южном Кавказе.

Оставим в стороне вопрос о том, в какую сумму обошлось армянской диаспоре лоббирование вопроса о признании геноцида в американском Конгрессе. Но есть основания полагать, что эта сумма вполне сопоставима с размером всего государственного фонда социального страхования Армении.

Зададимся другим [вопросом]: во что обходятся стране внешнеполитические амбиции ее руководства и что Армения получает взамен их реализации? "Дырку от бублика" - если уж быть откровенным. Гарантом безопасности и суверенитета является российская военная база. Гарантом относительной экономической стабильности - внешние поступления. Эти условия настоятельно требуют как минимум стране-содержанке вести себя поскромнее.

Но Ереван поступает с точностью до наоборот, считая, что чем больше хайпа и наглости - тем больше к нему внимания. И в этом его стратегическая ошибка. Крики и шум быстро утомляют, навязчивость - порождает желание поскорее избавиться от "токсичного" субъекта. А там недалеко до ситуации - когда тебя просто перестают замечать - и кричать можно сколько угодно, а уже никто не реагирует.

Судя по всему, именно так в скором времени на международной арене и будут относиться к Армении, даже те, кто считается ее союзниками. И никакие связи диаспоры в данном случае не помогут.

Амбиции Еревана, включая его территориальные претензии - уже никому в мире неинтересны. Армянских политиков вполне можно поздравить с этим достижением - до стратегического одиночества несостоятельной, но чрезвычайно амбициозной страны осталось лишь несколько шагов - и Армения уверенно движется в этом направлении. После чего судьба ее будет весьма печальна. Ведь играть с огнем, да еще и на пороховом складе, конечно же, можно. Но - очень недолго.

Дмитрий Рой