Замглавы Роскосмоса: на Восточный доставлено 8 тыс. тонн технологического оборудования

Юрий Росляк — о том, как продвигается строительство второй и достройка первой очереди космодрома Восточный, а также о возведении аэропорта и инфраструктуры для пилотируемых пусков

Строительство основного объекта второй очереди космодрома Восточный - стартового комплекса КРК "Ангара" завершится в конце 2022 года. В 2023-м с нового стартового стола будет обеспечен пуск ракеты-носителя "Ангара" с новым пилотируемым кораблем "Орел". После этого строительные работы продолжатся, чтобы к 2025 году возвести вспомогательную инфраструктуру, в том числе жилой микрорайон в городе Циолковский, обеспечивающие объекты пилотируемой программы, трассовый измерительный пункт "Сахалин" и ряд объектов в Центральной России.

О том, как продвигается строительство второй и достройка первой очереди Восточного, а также о возведении аэропорта и инфраструктуры для пилотируемых пусков в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк.

- Сколько сейчас строителей задействовано на работах по возведению второй очереди космодрома Восточный? Вышли уже на пиковую нагрузку?

- Сегодня на строительстве второй очереди космодрома работает более 1 800 человек. К концу 2020 года планируется довести общую численность задействованных для этих целей рабочих и инженерно-технического персонала до 3,5-4 тыс. человек. Наибольшие объемы строительно-монтажных работ, вызванные в том числе и увеличением количества строящихся объектов второй очереди космодрома, по прогнозам, вызовут рост потребной рабочей силы в 2021 году максимум до 4,5 тыс. человек.

В последующие же годы (2022-2025) в соответствии с графиками и объемами запланированных работ численность задействованного персонала на объектах второй очереди в среднем будет составлять 2,5-3 тыс. человек.

- Какие меры принимаются для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции?

- Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья лиц, вновь прибывающих на космодром, чтобы не допустить занесения коронавируса извне. Дважды в день выполняется дезинфекция автомобильного транспорта, доставляющего работников на действующие и строящиеся объекты космодрома, проводится регулярная санитарная обработка на всех объектах космодрома, увеличена частота влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств, прошедших соответствующую сертификацию.

Регулярно проводится инспекция по соблюдению необходимых мер профилактики коронавируса COVID-19, усилен контроль за дезинфекцией и режимом ношения масок, которые выдаются ежедневно, работникам измеряют температуру. В столовых введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей. Необходимая информация размещена на информационных стендах, а оповещения передаются по громкоговорящей связи.

- Началась ли уже прокладка сетей и установка оборудования в будущем командном пункте?

- На командном пункте стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" космодрома Восточный завершено бетонирование третьего этажа. Начат монтаж внутренних инженерных сетей. Работы идут с опережением графика.

- Какие работы сейчас ведутся по стартовому столу?

- Завершена разработка котлована стартового стола, но работы по котловану продолжаются в части устройства бетонной подготовки и монолитных железобетонных плит газохода.

В целом работы на объектах идут с опережением графика: ускоренными темпами строятся коммуникационные тоннели, кислородно-азотный блок, централизованное сооружение.

На строительстве стартового комплекса для "Ангары" задействовано свыше 1 800 рабочих и инженерно-технического персонала, около 150 единиц техники, полноценно работают два бетонных завода, установка по производству щебня. Более 500 человек единовременно привлечено к строительству непосредственно стартового сооружения. Главный блок на стартовом столе - это так называемое огневое кольцо. Основные строительные силы сконцентрированы именно здесь.

Всего на стартовом комплексе "Ангары" идет строительство 39 сооружений. За всеми видами работ ведется круглосуточный контроль, в том числе при помощи спутников. На постоянной основе работает оперативно-техническая группа по координации и контролю выполнения работ по созданию КРК (космического ракетного комплекса - прим. ТАСС) "Ангара", ее основной задачей является соединение технологических и строительных процессов.

На космодром доставлено более 8 тыс. тонн технологического оборудования, из них 837 тонн уже смонтировано на объекте - данные работы выполняет АО "ЦЭНКИ".

- В каком месяце начнутся строительные работы по аэропорту на космодроме Восточный?

- Госкорпорация предложила вариант заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с размещением соответствующих заказов у единственных исполнителей. Предлагаемый подход представлен президенту РФ в апреле 2020 года.

Проведены переговоры с потенциальными исполнителями работ, включенными в перечень организаций, ранее согласованных президентом РФ. После их ознакомления с фронтом работ и объемом выделенных средств получено согласие крупной строительной компании на исполнение обязательств по завершению строительства в 2023 году.

Проект распоряжения правительства Российской Федерации о заключении комплексного контракта проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти и в ближайшее время будет внесен в правительство Российской Федерации.

- Какая основная задача будет стоять перед аэропортом на Восточном?

- С 2023 года на космодроме начнутся летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения в беспилотном режиме с использованием КРК "Ангара". Составные части пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космические аппараты, изделия ракетно-космической техники и испытательное оборудование не могут быть доставлены на Восточный железнодорожным и (или) автомобильным транспортом из-за ограничений по габаритам и условиям транспортирования. Поэтому планируется использовать для этих целей тяжелые самолеты транспортной авиации.

С Росавиацией проработан вопрос целесообразности создания аэропорта в более ранний срок, проведены переговоры с потенциальными исполнителями работ, в установленные сроки работы могут быть завершены

Проект распоряжения правительства РФ о заключении комплексного контракта проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти и в ближайшее время будет внесен в правительство.

- Завершилась ли госэкспертиза недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный?

- В соответствии с указом президента РФ госкорпорация планирует завершить строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в 2021 году.

После выхода в начале 2020 года распорядительных актов правительства Российской Федерации госкорпорация за счет собственных средств заключила договоры на обследование всех объектов для последующего уточнения в Главгосэкспертизе стоимости строительно-монтажных работ с учетом объемов дефектации. К сожалению, из-за введенного карантина ряд организаций-обследователей не смогли вовремя прибыть на космодром. На сегодняшний день данная проблема решена.

- В какой стадии находятся работы?

- В настоящее время завершено первичное техническое обследование объектов, сформированы ведомости подлежащих выполнению объемов работ по завершению строительства, организована передача сметной документации на завершение строительства объектов в Главгосэкспертизу, там уже находится документация по шести объектам, по одному объекту документацию планируется представить в середине, по двум - до конца июля 2020 года.

Завершение в целом комплексного обследования объектов возможно было только в летний период, потому что обследование грунтов и фундаментов зданий и сооружений, а также инженерных сетей и коммуникаций до установления в регионе плюсовых температур невозможно. Таким образом, окончательный объем необходимых для завершения строительства работ будет определен после полного завершения обследования объектов.

Договоры на выполнение работ с АО "ЦЭНКИ" заключены 15 июля 2020 года. Работы уже начаты и графики производства работ будут жестко контролироваться.

- До конца марта должно было завершиться строительство трех объектов первой очереди космодрома Восточный - стартового и технологического комплексов, а также водозаборных сооружений. Их в итоге построили?

- По трем объектам особым порядком проводится завершение строительства с учетом результатов проведенного в январе - апреле 2020 года технического обследования качества выполненных работ, выявления дефектов и строительного брака, допущенного предыдущим исполнителем ГВСУ №6.

Основной объем строительно-монтажных работ выполнен. Отсутствие оценки реального состояния зданий и сооружений на начальном этапе в 2017 году не позволило определить в целом порядок, сроки и объем планируемых к завершению работ, в связи с чем заявленные сроки не исполнены.

С приходом нового руководства АО "ЦЭНКИ" в июле 2018-го реализация мероприятий по дострою стартового и технологического комплексов, водозаборных сооружений перешла в активную фазу. Строительство планировалось завершить за полтора года, однако в ходе работ было выявлено большее количество дефектов, строительного брака, допущенных прежними подрядчиками — предприятиями ВСК Минобороны России, поэтому не удалось завершить работы по дострою этих объектов и предъявить их к приемке в марте 2020 года

Также на сроки повлияло отсутствие технической и исполнительной документации, возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации, наличие большого количества замечаний органов Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН).

В целях устранения замечаний ГАСН госкорпорацией за счет собственных средств в 2020 году проведено комплексное техническое обследование объектов, в настоящее время завершается оформление отчетной документации. С учетом организационных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, окончательные заключения представлены только в июле 2020-го.

С учетом выполняемых мероприятий по устранению недостатков и дефектов, допущенных предыдущим исполнителем работ, окончательное завершение строительства и поэтапное получение заключений о соответствии построенных объектов техническим нормам и правилам планируется реализовать до 1 октября 2020 года. Комплексы водозаборных сооружений будут уже представлены в июле текущего года.

- Кто будет достраивать остальные объекты? Ведутся ли по ним уже работы?

- 13 июня выпущено постановление правительства РФ о назначении АО "ЦЭНКИ" единственным исполнителем по дострою девяти объектов первой очереди космодрома, что стало основанием для подписания 15 июня государственных контрактов на дострой. АО "ЦЭНКИ" уже с конца мая начало мобилизацию на космодроме своих сил и сил подрядных организаций, не дожидаясь решения о наделении его статусом единственного исполнителя, чтобы максимально использовать теплый сезон на стройке.

- Как обстоят дела со строительством жилых домов на Восточном?

- На сегодняшний день во вновь создаваемом жилом фонде космодрома построены семь жилых домов на 572 квартиры. Сданы в эксплуатацию детский сад на 230 мест, административное здание, котельная и необходимый минимум инженерных сетей. Еще семь жилых домов на 723 квартиры находятся в разной степени строительной готовности, их планируется сдать в эксплуатацию до конца 2021 года.

В рамках создания второй очереди космодрома к 2022 году планируется построить еще семь жилых домов на 804 квартиры, общеобразовательную школу на 825 учащихся, универсам с кафе и комбинат бытового обслуживания. Кроме того, в среднесрочной перспективе до конца 2025 года в Циолковском запланировано построить 14 жилых домов на 1 584 квартиры. К концу 2025-го помимо 35 многоквартирных домов микрорайон будет располагать двумя типовыми общеобразовательными школами, четырьмя типовыми детскими садами, двумя универсамами с кафе, двумя комбинатами бытового обслуживания, двумя спортивно-оздоровительными комплексами.

Предполагается, что к 2026 году население нового жилого городка космодрома может превысить 10 тыс. человек (к 2030 году — 12 тыс. человек)

Следует отметить, что и на отдаленную перспективу до 2030 года в новом микрорайоне намечено как жилищное строительство - пять многоэтажных домов, так и возведение объектов социального и культурно-бытового назначения, в том числе двух гаражных комплексов, стадиона, досугового клуба и других объектов.

- В ближайшие восемь лет предстоит выполнить много строительных работ. Не планирует ли Роскосмос создать собственную строительную компанию, чтобы строить все собственными силами?

- Пока таких планов нет. Но подрядные мощности и общестроительные компетенции активно развиваются в АО "ЦЭНКИ". В том числе нарабатывается опыт.

- Ранее в Роскосмосе сообщили, что в течение ближайших трех лет будет возведен современный аэровокзал в терминале "Внуково-Космос". Когда планируете начать работы?

- Пока разрабатывается инвестиционная схема реализации проекта. Следом пойдет техническое задание и проектирование, которые определят функционал терминала, его мощность и задачи. Такой проект обязан быть окупаемым.

- Когда начнется возведение необходимой инфраструктуры для пилотируемых полетов?

- В 2018 году был сформирован перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ. В настоящее время уточнен состав объектов НКИ ПТК нового поколения с предполагаемым объемом капитальных вложений с 2021 года.

В период с 2021 по 2024 год планируется создать комплексы предполетной подготовки космонавтов, а также поиска и спасания космонавтов. Пока нельзя назвать точное количество сооружений. С января 2021 года начинается только работа по их проектированию.

Беседовала Екатерина Москвич