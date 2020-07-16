Проектировать инфраструктуру Восточного под пилотируемые пуски начнут в 2021 году

Комплексы предполетной подготовки космонавтов, а также их поиска и спасения создадут в период с 2021 по 2024 год

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк.

"С января 2021 года начитается только работа по их проектированию", - отметил Росляк.

По словам замгендиректора Роскосмоса, комплексы предполетной подготовки космонавтов, а также их поиска и спасения планируется создать в период с 2021 по 2024 год. "Пока нельзя назвать точное количество сооружений", - добавил он.

Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году. "В настоящее время уточнен состав объектов НКИ ПТК нового поколения с предполагаемым объемом капитальных вложений с 2021 года", - отметил Росляк.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в России для использования в лунной программе. Его первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. Первый пилотируемый пуск планируется в 2025 году.