Полет самого большого в мире винтового самолета показали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полетов крупнейшего в мире турбовинтового самолета Ан-22 "Антей". Тренировка с его участием прошла на базе военно-транспортной авиации ВКС России под Тверью, рассказали в Минобороны РФ.

Экипаж отработал полет по приборам (погода соответствовала - плотная облачность и мелкий дождь) и действия в различных нештатных ситуациях: при отказе радиосвязи, элементов системы управления и силовой установки. В ролике запечатлен момент полета с неработающим четвертым двигателем - его шестиметровые соосные винты вращаются под встречным потоком воздуха.

Ан-22 стоит на вооружении с 1969 года. По данным из открытых источников, сейчас в работоспособном состоянии находятся четыре машины. Размах крыла гигантского самолета 64 метра, взлетная масса 205 тонн. "Антей" может перевозить до 290 десантников или 80 тонн груза на расстояние свыше пяти тысяч километров. Экипаж самолета пять-семь человек.

Антон Валагин (Тверь)