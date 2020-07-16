ЛНА Хафтара готовится к крупному сражению за Сирт

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Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к "большой битве" за стратегически важный город Сирт. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Как передает телеканал Al Hadath, ЛНА готова к сражению за Сирт с сосредотачивающимися в данном районе силами Правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей их Турции. В настоящее время в окрестностях Сирта наблюдаются перемещения крупных сил ПНС и турецкой армии.

В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и Эль-Джуфры. Армия ожидает начала боев в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм

- заявил аль-Масмари.

На настоящий момент на повестке дня стоит только один вопрос: вмешается ли в ливийский конфликт Египет, выступающий на стороне Хафтара. Президент этой страны Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил военного вмешательства, заявив, что египетская армия выдвинется, "если попросят ливийцы". При этом он предупредил ПНС и Турцию, что Каир не позволит никому захватить контролируемые ЛНА Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией".

Ранее ливийская Палата представителей, заседающая в Тобруке, обратилась к египетским вооруженным силам с призывом о вмешательстве в войну для защиты национальной безопасности страны. Парламент Египта распространил заявление, говорящее о том, что ВС Египта имеют право вмешаться в ливийский конфликт, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран".