Войти
Военное обозрение

ЛНА Хафтара готовится к крупному сражению за Сирт

103
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к "большой битве" за стратегически важный город Сирт. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Как передает телеканал Al Hadath, ЛНА готова к сражению за Сирт с сосредотачивающимися в данном районе силами Правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей их Турции. В настоящее время в окрестностях Сирта наблюдаются перемещения крупных сил ПНС и турецкой армии.

В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и Эль-Джуфры. Армия ожидает начала боев в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм

- заявил аль-Масмари.

На настоящий момент на повестке дня стоит только один вопрос: вмешается ли в ливийский конфликт Египет, выступающий на стороне Хафтара. Президент этой страны Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил военного вмешательства, заявив, что египетская армия выдвинется, "если попросят ливийцы". При этом он предупредил ПНС и Турцию, что Каир не позволит никому захватить контролируемые ЛНА Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией".

Ранее ливийская Палата представителей, заседающая в Тобруке, обратилась к египетским вооруженным силам с призывом о вмешательстве в войну для защиты национальной безопасности страны. Парламент Египта распространил заявление, говорящее о том, что ВС Египта имеют право вмешаться в ливийский конфликт, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Турция
Похожие новости
15.07.2020
Братские народы: ЛНА просит Египет о военном вмешательстве
08.07.2020
Турецкие системы ПВО в Ливии уничтожены – угрожают «возмездием»
08.06.2020
В Ливии ЛНА Хафтара получили подкрепление: их охраняют "неизвестные" Ми-24
28.05.2020
Эмбарго на ветер: Турция организовала «воздушный мост» в Ливию
31.12.2019
Сорвать военные планы Турции. Египетские F-16 над Ливией
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 15.07 13:37
  • 1
На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию