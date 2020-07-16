Войти
Известия.ru

Пентагон подтвердил уход военнослужащих США с пяти баз в Афганистане

86
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Jalil Rezayee

Министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Кроме того, он подтвердил сокращение численности войск США в стране до 8,6 тыс. человек, как предусмотрено мирным соглашением между Вашингтоном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает ТАСС.

«Мы выполнили эти обязательства. Численность сил США в Афганистане остается в районе 8,5 тыс., а пять баз, которые ранее занимали силы США, были переданы афганским партнерам», — заявил Хоффман.

Ранее представитель американской администрации сообщил афганскому телеканалу TOLO News, что США закрыли базы в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

‪В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар в Дохе подписали мирное соглашение между Вашингтоном и талибами. Согласно документу, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2019
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
01.12.2016
Американский изоляционизм дает Путину шанс (Maariv, Израиль)
27.08.2014
В зоне особого влияния
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 15.07 13:37
  • 1
На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию