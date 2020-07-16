Американский истребитель F-35 останется без редкоземельных материалов

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Китай намерен прекратить поставки ресурсов, включая редкоземельные металлы, необходимых для производственной деятельности американской корпорации Lockheed Martin. Данный шаг способен вызвать стагнацию авиационной отрасли Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил во вторник, что Китай принял решение ввести санкции в отношении Lockheed Martin. В качестве причины обозначена оружейная сделка Вашингтона с Тайванем, подразумевающая, в числе прочего, обслуживание зенитных ракет PAC-3, которые выпускает указанная компания.

Как указывает китайское издание Global Times, конструкция многих ключевых продуктов Lockheed Martin, включая истребители F-35 и ракеты Patriot, основана на редкоземельных материалах. При этом мировым лидером по их импорту в США является КНР, занимающая 80% американского рынка. Со слов издания, китайские власти намерены «обрубить» все деловые связи бизнеса с Lockheed Martin, полностью исключив корпорацию из цепочек поставок.

Производители компонентов и разработчики систем, связанные с Китаем, также могут быть преследоваться за ведение бизнеса с Lockheed Martin в рамках санкций

- поясняет издание.