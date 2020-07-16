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Интерфакс-АВН

Великобритания исключила северокорейского чиновника, занимающегося разработкой ракет, из санкционного списка

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Запуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / KRT

Гонконг. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Великобритания исключила высокопоставленного северокорейского чиновника Ли Бен Чхоля из своего санкционного списка, сообщает "Ренхап" со ссылкой на веб-сайт Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Сообщается, что Ли Бен Чхоль, заместитель председателя Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии КНДР, был исключен из "черного списка", который недавно был обновлен на веб-сайте Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), органа при Министерстве финансов Великобритании.

OFSI заявила, что это удаление соответствует решению ЕС исключить северокорейского чиновника из своего санкционного списка в июле 2019 года.

Ли Бен Чхоль внесен в британский "черный список" с октября 2017 года из-за ключевой роли в разработке баллистических ракет.

Отмечается, что северокорейский чиновник, известный своим долгим участием в развитии вооружений Севера, недавно был выдвинут на ключевые партийные посты.

В мае он был назначен заместителем председателя Центральной военной комиссии. В конце прошлого года он также был повышен до члена Политбюро партии.

Кроме того, на опубликованных на прошлой неделе фотографиях, сделанных во время визита северокорейского лидера КНДР в Кымсусанский дворец Солнца, Ли Бен Чхоль запечатлен в первом ряду вместе с ключевыми помощниками Ким Чен Ына, что свидетельствует о его высоком партийном статусе.

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Ким Чен Ын
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Евросоюз
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