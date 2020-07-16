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ТАСС

Глава NASA надеется на сотрудничество с Россией по лунной программе

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Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Джеймс Брайденстайн назвал прочными отношения между американским ведомством и Роскосмосом

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выразил надежду на сотрудничество с Россией в рамках американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Об этом глава американского космического ведомства заявил во вторник в интервью агентству Reuters.

"Отношения между NASA и Роскосмосом являются прочными", - подчеркнул он. "У меня хорошие отношения с [главой Роскосмоса] Дмитрием Рогозиным, так что я надеюсь на то, что есть возможности для того, чтобы мы продолжали сотрудничество", - отметил Брайденстайн, имея в виду взаимодействие в рамках Artemis.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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