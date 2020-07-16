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Вестник Мордовии

Фатальный провал: почему забытый Т-80РВД перестал быть "летающим танком"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Танки семейства Т-80 из-за маневренных и скоростных характеристик обычно называют "летающими". Как известно, эти выдающиеся возможности обеспечиваюся установкой газотурбинных двигателей.

Так, у Т-80БВ имелись 1100-сильные ГТД-1000ТФ. В результате машины, что называется, не напрягаясь развивали по шоссе более 70 км/ч.

На территории Советской Украины в Харькове имелся ремонтный завод, который мог восстанавливать как сами "восьмидесятки", так и их силовые установки. Однако после развала СССР в Незалежной решили пойти своим путем и провести "украинизацию" доставшихся им "реактивных" танков. Родные ГТД заменили на дизельные двухтактные двигатели 6ТД. Чтобы подчеркнуть это отличие, их переименовали в Т-80РВД. Правда изготовили всего один экземпляр.

Как рассказывали автору, у тех, кто затеял этот проект, были большие планы по продажам за рубеж. Действительно, танк с "чужим сердцем" какое-то время присутствовал в экспортных каталогах. Правда, никому он так и не приглянулся.

По имеющимся данным, после такой переделки машина ощутимо потеряла в своей резвости и перестала "летать". Возникли также и большие проблемы с надежностью. В результате сейчас о Т-80 РВД практически уже никто не вспоминает.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
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