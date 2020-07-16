Войти
Российская газета

В России начался набор в военные вузы. Он пройдет по новым правилам

100
0
0
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В среду начинается набор абитуриентов в вузы Минобороны. По данным ведомства, более 40 тысяч кандидатов будут поступать в высшие военные учебные заведения по новым правилам. Из-за переносов сроков сдачи ЕГЭ, вызванного пандемией коронавируса, желающие стать офицерами пройдут вступительные испытания в своих регионах. Молодым людям не придется сдавать экзамены в приглянувшихся им армейских и флотских вузах.

Для этого в 74 региона России заранее отправили специальные выездные группы, куда вошли представители военных училищ, институтов и академий, а также специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Их местом работы временно стали военкоматы областей, краёв и республик. "Молодые люди и девушки, решившие поступать в высшие военные учебные заведения, были оповещены о времени проведения вступительных испытаний, запланированных с 15 июля по 5 августа, а специалисты этих выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов проведут тестирование для определения профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки", - сообщила газета "Красная звезда".

Каждая выездная группа станет отбирать кандидатов для поступления во все вузы Минобороны. Даты приема абитуриентов определены с учётом графика сдачи ЕГЭ и эпидемиологической ситуации в конкретном регионе страны. Военные в этом году постараются решить две основные задачи: выполнить кадровый заказ на будущих офицеров и, главное, обеспечить здоровье абитуриентов. Для этого предусмотрены дезинфекция помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии и соблюдение социальной дистанции.

"Подготовка к профессиональному отбору велась планово, начиная с сентября 2019 года, - сообщили в Минобороны РФ. Что же касается военных вузов, то там сконцентрировались на взаимодействии с военкоматами и индивидуальной работе с абитуриентами. Для них, в частности, организовали дистанционные консультаций о порядке поступления в военные вузы, для чего широко использовали сайты учебных заведений.

Важная деталь. Из более 40 тысяч претендентов на учебу 38 тысяч - это выпускники школ, колледжей и профтехучилищ. Более 1300 ребят окончили суворовские, нахимовские, кадетские училища и корпуса. Свыше четырёх тысяч кандидатов подали заявления на поступление в вузы из войск.

В Минобороны напомнили, что профессиональный отбор в военные вузы включает проверку общеобразовательного уровня абитуриентов - вступительные испытания и результаты ЕГЭ, - а также определение физической готовности к такой учебе и службе и прохождение медицинской комиссии. "Можно быть выдающимся в области наук, мастером спорта и абсолютно здоровым человеком, готовым по своим данным даже к полёту в космос, однако по своим психологическим качествам не соответствовать офицерскому призванию", - отметили в ведомстве.

Особые требования по физо, поскольку физическая подготовка военнослужащих - это залог боеспособности армии. Парни будут сдавать экзамен по трём упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и 3 километра. Для девушек вступительные испытания тоже непростые: наклоны туловища вперёд, бег на 100 метров и километр. Итоговую оценку выставят по сумме баллов, полученных за выполнение всех упражнений.

В Минобороны уточнили, что кандидатов со средним профессиональным образованием, решившим пройти вступительные испытания, проводимым военным вузом самостоятельно, а также выпускников суворовских и кадетских училищ на профессиональный отбор вызовут в учебное заведение. Это произойдет с 25 июля по 10 августа.

В эти же сроки приёмные комиссии военных вузов, ориентируясь на результаты работы выездных групп, итоги сдачи кандидатами ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, сформируют конкурсные списки претендентов на учебу. На их основе будут приняты решения с рекомендацией для обучения либо в отказе. С 15 августа кандидатов, успешно прошедших отбор, станут зачислять в военные учебные заведения. Их служба там начнется с общевойсковой подготовки в учебных центрах вузов. Учебный год в военных учебных заведениях начнётся, как обычно, 1 сентября.

Тех, кто не пройдёт конкурсные испытания вузы, военкоматы обязательно оповестят.

Справка "РГ"

По данным Минобороны РФ, в этом году наиболее высокий конкурс на поступление ожидается в Новосибирском высшем военном командном училище, Военной академии Воздушно- космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. По сравнению с предыдущими годами серьезно увеличится конкурс и в военно-морских вузах.

В девяти учебных заведениях МО наберут девушек-курсантов. Они смогут учиться в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома); Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь); Военном институте (военно-морском политехническом) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (Санкт-Петербург) и его филиале в Калининграде. Им также предоставят места в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) и Военном университете Министерства обороны (Москва).

Обучение в военных вузах длится 4-5 лет. Кроме того, в ряде образовательных заведений Минобороны готовят кадровых военных по программам средней специальной подготовки. Срок обучения там - 2 года 10 месяцев. Эти выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, квалификацию в соответствии с избранной военной специальностью. Им присваивают звание "прапорщик" или "сержант контрактной службы".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
ВАС Буденного
Минoбороны РФ
СТАН
Проекты
Военные учения
Медицина
ЯО
Похожие новости
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
05.08.2011
Прощай, оружие!
14.05.2009
Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 15.07 13:37
  • 1
На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию