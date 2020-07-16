Перехват американского самолета-разведчика попал на видео

Перехват американского разведывательного самолета RС-135 над Черным морем попал на видео. Ролик размещен на канале Министерства обороны РФ в YouTube. На кадрах, снятых с российских истребителей, хорошо видно большое воздушное судно белого цвета.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские средства ПВО выявили несколько воздушных целей, выполнявших полеты в направлении государственной границы России. Для их перехвата в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Первые перехватили Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, вторые - американский самолет над Черным.

В результате нарушения госграницы РФ допущено не было.