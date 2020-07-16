Выездные приемные группы военных вузов начинают в регионах набор абитуриентов

В военные вузы хотят поступать более 40 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Наборная кампания в вузы Минобороны России стартует в среду в 74 регионах страны. Для обеспечения безопасности поступающих в условиях пандемии коронавируса выездные приемные комиссии вузов Минобороны проводят набор в регионах проживания абитуриентов без их приезда в учебные заведения.

Как ранее сообщали в военном ведомстве, специальные выездные группы состоят из представителей вузов, психологов и специалистов по физической подготовке. Группы будут работать на базе региональных военкоматов. Каждая выездная группа отберет кандидатов для всех 35 высших военных учебных заведений Министерства обороны России.

Выездные комиссии будут работать с 15 июля по 5 августа. Эти даты выбраны с учетом сроков проведения ЕГЭ и принимаемых противоэпидемических мер.

"Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведения", - подчеркнули в военном ведомстве.

Решивших поступить в военные вузы оповестят о времени проведения вступительных испытаний, которые пройдут с 15 июля по 5 августа. Специалисты совместно с работниками военкоматов определят профессиональную, психологическую пригодность, оценят здоровье и физическую подготовку кандидатов.

В 2020 году более 40 тыс. человек хотят поступать в военные вузы, большая часть из них - выпускники организаций среднего общего и среднего профессионального образования, пишет в среду газета "Красная Звезда".

"В этом году на зачисление в военные вузы претендуют более 40 тыс. человек. Из них более 38 тыс. из числа гражданской молодежи (выпускников организаций среднего общего и среднего профессионального образования)", - говорится в материале. В частности, поступать в военные вузы планируют более 1 300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов, а также более 4 тыс. военнослужащих, не имеющих офицерского звания.

Наиболее высокий конкурс на поступление ожидается в Новосибирском высшем военном командном училище, Военной академии Воздушно-космической обороны, Военно-медицинской академии, а также в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. По сравнению с предыдущими годами наблюдается увеличение конкурса в военно-морских вузах.

Условия обучения

В качестве кандидатов в курсанты по программам полной военно-специальной подготовки рассматриваются граждане со средним общим образованием.

Выпускники военных вузов получат квалификацию в соответствии с избранной специальностью и диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением звания "лейтенант". Обучение длится пять лет.

Ряд военных учебных заведений обучает по программам средней специальной подготовки со сроком обучения 2 года и 10 месяцев. Отучившиеся по такой программе получат квалификацию в соответствии с выбранной специальностью и диплом государственного образца о среднем профобразовании. Таким выпускникам присваивается звание "прапорщик" ("сержант").

Зачисление кандидатов, успешно прошедших профотбор, начнется с 15 августа. Непрошедшие отбор также будут оповещены сотрудниками военкоматов. Учебный год для успешных абитуриентов начнется 1 сентября.