СМИ: девушки могут поступить в девять военных вузов России

В 2020 году наиболее высокий конкурс на поступление ожидается в Новосибирском высшем военном командном училище

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Девушки в этом году могут попытаться поступить в девять российских военных вузов, в том числе в авиационный, военно-морской и Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщается в среду в материалах газеты "Красная звезда".

"В девяти учебных заведениях представлены специальности, предусмотренные для обучения девушек-курсантов. Представительницы прекрасной половины человечества могут осуществить свою мечту стать офицерами российской армии в Военной академии РХБЗ имени С.К. Тимошенко (Кострома), Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К. Серова, Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова (Тверь), Военном институте (военно-морском политехническом) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (Санкт-Петербург) и его филиале в Калининграде, Военной академии РВСН имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха)", - говорится в газете.

Также девушек ждут в Военной академии связи имени С.М. Буденного (Санкт-Петербург), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) и Военном университете Министерства обороны (Москва).