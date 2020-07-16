Атомный крейсер "Князь Владимир" примет участие в параде ВМФ в Североморске

В парадном строю также будут ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога"

ТАСС, 15 июля. Впервые подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" примет участие в параде ВМФ в Североморске. Об этом сообщил Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

"Главная особенность парада в Североморске - в представленных морских стратегических ядерных силах нашего государства. Впервые в парадном строю на североморском рейде будет стоять новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", который в прошлом месяце пополнил состав Военно-морского флота России", - сказал он.

Вице-адмирал также отметил, что в парадном строю можно будет увидеть и ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога".

"Всего в параде кораблей Северного флота и военно-спортивном празднике будет задействовано 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3 000 человек личного состава", - уточнил Моисеев.

В рамках празднования Дня ВМФ на Приморской площади пройдет парад войск Североморского гарнизона, а надводные и подводные корабли покажут различные элементы тактических действий. Атомная и дизельная подводные лодки осуществят погружение и всплытие, малые противолодочные корабли проведут атаку подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей. Всего предусмотрено 15 динамичных эпизодов. Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации.