Схватка на берегах Нила

Как действовали подразделения РЭБ, ЗРВ и истребительной авиации в ходе боевых действий в Египте

Впервые американская армия широко применила средства радиоэлектронной борьбы в 1965–1972 годах во время войны во Вьетнаме. Специальная аппаратура, установленная на самолетах, подавляла работу вьетнамских радиостанций, радиолокационных станций советского и китайского производства, а также РЛС наведения (РСНА-75) зенитных ракетных комплексов СА-75 «Двина». В связи с этим в Советском Союзе вынуждены были по-новому взглянуть на создание собственных сил и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Начало

По мере формирования на части и подразделения РЭБ возлагались задачи ведения радио- и радиотехнической разведки, радиоэлектронное подавление средств связи и управления бортовым оружием, радио- и радиотехническая маскировка своих радиоэлектронных средств (РЭС), электромагнитная совместимость РЭС, противодействие иностранным техническим разведкам и другое.

По мнению иностранных аналитиков, в настоящее время части и подразделения РЭБ Вооруженных сил России представляют собой силу, способную решать самые сложные задачи. Подтверждением тому служат боевые действия в Сирии, выполнение учебно-боевых задач во время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», а также противодействие ведению радиотехнической разведки вдоль границ России и из космоса. И в основе многих боевых приемов и технических находок – опыт, приобретенный в ходе командировки наших зенитчиков-ракетчиков в Египет. Как там развивались события?

Без знаков различия

В июле 1969 года ВВС Израиля смогли вывести из строя почти все египетские зенитные ракетные дивизионы (зрдн) СА-75 «Двина», расположенные недалеко от Суэцкого канала. Используя пустынную местность, израильские самолеты на высотах 30–50 метров ниже границы зоны поражения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) СА-75 «Двина» (она составляла 500 м) подлетали к позиции зрдн, делали «горку», входили в «мертвую зону» над комплексом и, пикируя, наносили бомбовый удар. Из строя обычно выводили крайние дивизионы как наименее защищенные. Главная причина успешной работы израильской авиации – плохо организованное прикрытие позиций ракетчиков малокалиберной зенитной артиллерией. Кроме того, нанесению точных авиаударов помогло знание противником особенностей работы египетских ЗРК. В июне 1967-го на Синайском полуострове Израиль смог захватить исправные РСНА-75, пусковые установки с ракетами и ряд кабин, которые египтяне при отступлении по неизвестным причинам не взорвали.

“ Египтяне на уничтожение своего самолета и гибель летчиков отреагировали необычно. Они с восторгом сказали, что советский ЗРК С-125 «Нева» лучше американского «Хоука» ”

Понеся серьезные потери и оказавшись беззащитным перед авиацией противника, руководство Египта обратилось к советскому правительству с просьбой об оказании военной помощи. К берегам Нила были направлены советские военнослужащие Войск ПВО страны, вооруженные новейшими для того времени ЗРК С-125 «Нева», а также летчики ВВС на истребителях МиГ-21Ф. Специально для защиты воздушного пространства над Египтом сформирована 18-я (позднее 23-я) зенитно-ракетная дивизия ПВО (особого назначения), насчитывавшая 22 зенитных ракетных дивизиона.

В ее состав как раз и вошел 250-й отдельный центр (ОЦ) радиоэлектронной борьбы. В составе дивизии ЗРВ Войск ПВО страны центр РЭБ был сформирован впервые.

Во время пребывания в Египте Главный штаб Войск ПВО страны много внимания уделял выполнению возложенной на 250-й ОЦ РЭБ боевой задачи. Начальником частей радиоэлектронной борьбы Войск ПВО страны в то время являлся Герой Советского Союза полковник В. Пчелинцев, прославившийся в годы Великой Отечественной в качестве снайпера.

21 марта 1970 года советские военнослужащие, входившие в состав центра, на сухогрузе «Чичерин» прибыли в порт Александрия на территорию Объединенной Арабской Республики (так тогда называлась Арабская Республика Египет). После разгрузки весь личный состав был переодет в египетскую военную форму без знаков различия, а техника покрашена в песчаный цвет. Основным местом дислокации 250-го ОЦ РЭБ стала гора Мукаттама на востоке Каира.

Начальником РЭБ 18-го зрдн Войск ПВО (ОН) назначен капитан И. Постоенко. Командиром 250-го ОЦ РЭБ – подполковник А. Исмаков, начальником штаба – майор В. Семинько, главным инженером – капитан Б. Плахотник, начальником командного пункта – капитан В. Гордеев.

Основными подразделениями 250-го ОЦ РЭБ были командно-технический узел (КТУ), узлы помех бортовым РЛС и УКВ радиосвязи. На вооружении – станция помех системы радионавигации «Такан» Р-388, станции помех радиосвязи Р-378, Р-824П, Р-834П, станции помех самолетным РЛС СПБ-7, СПО-8. А также общей радиотехнической разведки (РТР) РПС-5, РТР воздушных целей ПОСТ-ЗМ, автомобильная разведывательная станция АРС-3МД, наземные радиопеленгаторные станции НРС-1, радиоконтроля и разведки СРКР-1 с радиоприемниками УКВ/ДЦВ-диапазона.

Центр вел непрерывную радио-, радиотехническую и радиолокационную разведку противника, работая по утвержденному графику. Ее целью было накопление данных о радиоэлектронной обстановке на египетско-израильском ТВД. Советское командование интересовали технические характеристики радиоэлектронных средств противника, способы их применения при нанесении авиаударов, места дислокации израильских зенитных ракетных комплексов, а также вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств 250-го ОЦ РЭБ и РЭС других родов войск. В месте постоянной дислокации был оборудован командный пункт, на котором развернули антенные поля, разместили узел радиоперехвата. Позиции, насколько это было возможно, замаскировали. Группа анализа КТУ занималась изучением радиоэлектронной обстановки на ТВД.

В ходе первых недель работы было выявлено, что станция помех бомбоприцелам СПБ-7 «Шиповник» (1РЛ-28) и станция ответных импульсных помех СПО-8 «Сапфир» (1РЛ25) полностью забивают помехами станцию наведения ракет (СНР) комплекса С-125, в том числе по задним лепесткам диаграммы направленности антенны. Пришлось налаживать тесное взаимодействие между командирами зрдн и командованием центра с целью использовать станции помех бортовым РЛС самолетов до входа авиации противника в зону поражения дивизионов. Чтобы не создавать проблем своим зенитным ракетным комплексам, средства разведки и помех УКВ и КВ радиосвязи, а также посты радиоперехвата начали использовать в основном для раннего предупреждения о наличии авиации противника в воздухе.

Фото: google.com

На вооружении центра, кроме специальной аппаратуры, имелись радиолокационные станции (РЛС) П-12 и П-15, а также радиотехническая станция (РТС) ПОСТ-3М, предназначенная для разведки бортовых самолетных радиотехнических средств, работающих в импульсном режиме. Благодаря размещению техники на господствующих высотах и относительно ровной местности в направлении захваченного израильской армией Синайского полуострова РЛС П-12 имела приличную дальность обнаружения – до 250 километров, РЛС П-15 – до 150.

На подразделения 250-го ОЦ РЭБ была возложена задача по прикрытию Каира от прицельных бомбовых ударов со стороны авиации противника. Сразу же после развертывания и первого включения станция помех радионавигационным системам Р-388 «Кедр» обнаружила в международном аэропорту «Каир» работающую станцию ТАКАН. TACtical Air Navigation system – TACAN (ТАКАН) – импульсная радионавигационная система, которая с помощью радиомаяков обеспечивает наземным и воздушным пользователям определение азимута и наклонной дальности. У египтян она служила для проводки и посадки гражданских самолетов. Но ее умудрился эксплуатировать и противник. Израильские ВВС использовали станцию ТАКАН для определения координат и точного бомбометания по целям в Каире. Поэтому по предложению советского командования египтяне выключили станцию, что резко снизило количество бомбовых ударов по столице Египта.

Израильская армия, оснащенная самыми современными для того времени средствами радиотехнической разведки, непрерывно вела активное воздушное и наземное наблюдение также и за советскими ракетчиками. Поэтому излучение СНР и РЛС не только при контроле функционирования, но и при проведении профилактических и ремонтных работ было строго ограничено по времени и направлению. Использование запасных частот за исключением особых случаев категорически запрещалось.

Важнейшую роль в обеспечении живучести зрдн играло инженерное оборудование позиций и их маскировка. Для того чтобы противнику было сложно определить места дислокации зрдн, проводилась частая смена позиций. Техника вечером сворачивалась и ночью перемещалась на новое место, где до утра разворачивалась и маскировалась.

Особое внимание отводилось созданию ложных позиций. На них устанавливались деревянные макеты ЗРК С-125, а также работающие радиоэлектронные средства со списанной боевой техники. Специально выделенные военнослужащие должны были имитировать жизнедеятельность. Как правило, ложный зрдн разворачивался недалеко от боевого или на его месте сразу после того, как реальный дивизион покидал прежнюю позицию.

В мае 1970-го в 250-м ОЦ РЭБ была создана подвижная группа для ведения радиотехнической разведки на Синайском полуострове, которую возглавил старший лейтенант В. Скобанев. Главной задачей разведгруппы являлось вскрытие радиоэлектронных средств ПВО Израиля, которые находились в десятикилометровой полосе вдоль Суэцкого канала.

Предательство в генштабе

Радиотехническая разведка велась с египетской территории от города Суэц до города Порт-Саид. На вооружении разведгруппа имела станцию радиоконтроля и разведки СРКР-1 (1АРК-10) «Октава», которая была смонтирована на шасси автомобиля УАЗ-452, разведывательную передвижную станцию РПС-5 на базе УАЗ-452 и РПС-5М на автомобильном шасси ГАЗ-66. На случай возможного захвата израильским десантом каждая машина оборудована системой самоликвидации (заминирована). Весь личный состав группы был хорошо подготовлен, обучен оказанию первой помощи раненым, умел водить автомобиль. Многие специалисты взаимозаменяемы.

Фото: google.com

Фото: google.comВыезды в район разведки проводились периодически по заранее утвержденному графику. Для обеспечения скрытности решили полностью отказаться от радиосвязи и, несмотря на большие сложности, использовать уже существующие проводные каналы египетской армии. Группа выезжала в район разведки и возвращалась в пункт постоянной дислокации в темное время суток. Позиция рекогносцировочной группой выбиралась заранее, как правило, в так называемой зеленой зоне в одном-двух километрах от Суэцкого канала. Заблаговременно определялись места размещения техники. После прибытия сразу же выставлялись патрульные, разворачивались станции и зенитная пулеметная установка ЗУ-23, проводилась маскировка, организовывалось несение боевого дежурства. Египетские военнослужащие из ближайшего подразделения отвечали за наземную оборону по внешнему периметру.

В апреле 1970 года в Генеральном штабе вооруженных сил ОАР при активном участии советских военных советников сформировано управление РЭБ, один из офицеров которого включен в состав разведгруппы центра для координации деятельности. Через некоторое время с разведгруппой произошел неприятный случай. В июле в ночное время советские военнослужащие случайно сбились с маршрута и очутились в 1,5 километра от места, где должны были находиться. Вскоре из квадрата, в который должна была прибыть разведгруппа, донеслись выстрелы. Оказалось, что в этом районе высадился израильский вертолетный десант, обнаруженный египтянами. После перестрелки израильские коммандос на вертолетах вернулись на Синайский полуостров. Это натолкнуло советское командование на мысль о возможной утечке информации, как ни странно, из самого Генерального штаба вооруженных сил ОАР. Чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций во время инструктажа в присутствии египетского офицера, разведгруппе доводилась ложная информация о предстоящем задании. Реальный приказ в письменной форме незаметно передавался командиру группы.

Вскоре командование 18-го зрдн ПВО (ОН) также начало осознавать, что противник хорошо осведомлен о готовящихся советскими ракетчиками засадах против израильской авиации. По согласованию с высшим египетским руководством была разработана спецоперация, которая должна была выявить предателя в Генеральном штабе вооруженных сил ОАР. Для этого два советских дивизиона С-125 «Нева» получили приказ выйти в зеленую зону, расположенную вдоль Суэцкого канала. Место засады заранее согласовали с египетскими военными. По дороге дивизионы получили от советского командования неожиданный приказ изменить маршрут движения. Колонны рассредоточили и замаскировали. На засадных позициях вместо боевых развернули ложные ЗРК. И эта хитрость сработала.

Утром израильская авиация нанесла массированный удар по установленным ночью деревянным макетам, что послужило доказательством наличия вражеского агента в египетском Генеральном штабе. Важно отметить, что хорошо оборудованные с полной имитацией жизнедеятельности ложные позиции не раз спасали жизнь советским ракетчикам. За все время боевых действий из девяти ударов израильской авиации шесть были нанесены по ложным позициям зрдн и только три по реальным.

Необходимость сохранения повышенной бдительности еще раз подтвердили военнослужащие из разведгруппы старшего лейтенанта В. Скобанева. Они смогли обнаружить в городе Исмаилия, расположенном на берегу Суэцкого канала, действующий проводной канал связи между Каиром и оккупированным израильтянами Синайским полуостровом (им даже удалось установить связь с Тель-Авивом), а также найти водовод с питьевой водой, идущий с египетской территории на захваченный противником берег Суэцкого канала. Благодаря активной работе разведгруппы через некоторое время были полностью вскрыты места дислокации израильской группировки ЗРК «Хоук».

Тяжелый опыт

У советских ракетчиков первое время не все складывалось удачно. 15 марта 1970 года зенитный ракетный дивизион под командованием подполковника Н. Кутынцева впервые заступил на боевое дежурство. Вскоре расчет советского ЗРК опознал египетский фронтовой бомбардировщик Ил-28 как «чужой» самолет и сбил его первой же ракетой. Вначале Кутынцева хотели откомандировать в Советский Союз и наказать, но затем выяснилось, что вины его в происшедшем нет. Египетский Ил-28 не был оборудован советской системой опознавания «Кремний-2». Кроме того, в нужный момент на КП не оказалось переводчика. Да и египтяне на уничтожение своего самолета и гибель летчиков отреагировали необычно. Они с восторгом сказали, что советский ЗРК С-125 «Нева» лучше американского «Хоука».

Еще один египетский самолет (пассажирский Ан-24) был подбит 18 марта 1970 года. Стрельбу из ПЗРК «Стрела-2» открыл стрелок-зенитчик из дивизиона под командованием майора К. Попова. После попадания ракеты у Ан-24 взорвался правый двигатель. Однако экипаж сумел посадить машину. На следующий день все египетские газеты сообщили, что в полете произошла авария, но благодаря мужеству летчиков самолет приземлился в аэропорту. Никто из пассажиров не пострадал. Срочно пришлось принимать меры по обеспечению совместимости египетской и советской систем опознавания. А как повел себя противник?

Узнав из донесений разведки о заступивших на боевое дежурство советских дивизионах, Израиль временно прекратил налеты на Каир и другие объекты, находящиеся под прикрытием 18-го ЗРД ПВО. В ходе возникшей оперативной паузы 250-й ОЦ РЭБ вел радиотехническую разведку. И это дало результаты.

22 июня 1970 года советский летчик капитан Сальников из засады на самолете МиГ-21Ф сбил первый израильский самолет – штурмовик А-4Е Skyhawk («Скайхок»). Во время боя средства РЭБ успешно подавляли УКВ-радиосвязь и препятствовали управлению действиями израильской авиации.

А вот ракетчики свой первый «Фантом» уничтожили 30 июня 1970-го. В тот день два зрдн С-125 «Нева» из состава советско-египетской маневренной группы под командованием майора Г. Комягина и капитана В. Маляуки отразили два налета. Дивизион Маляуки в глубине зоны поражения двумя ракетами уничтожил израильский «Фантом». А 5 июля 1970-го дивизион майора С. Завесницкого сбил второй «Фантом».

С целью укрепления системы ПВО в районе Суэцкого канала египтяне развернули строительство стационарных позиций для размещения на них модернизированных ЗРК СА-75М «Двина» (трехкабинный вариант). Каждый дивизион должен был иметь основную, запасную и ложную позиции. Первоначально предполагалось, что все они будут построены из бетона.

Пытаясь сорвать план египтян, израильская авиация перешла к нанесению регулярных бомбовых ударов по строительным площадкам. В связи с этим было принято решение усилить египетскую группировку дивизионов СА-75М «Двина», прикрывавшую строящиеся объекты, с помощью трех зрдн С-125 «Нева». Комплексы СА-75 «Двина» различных модификаций успешно поражали цели на средних и больших высотах, а ЗРК С-125 «Нева» мог сбивать самолеты противника на предельно малых высотах начиная с 25 метров. Советские дивизионы двигались к Суэцкому каналу, построившись в форме треугольника. Когда один из них совершал марш к новому месту дислокации, два других в боевом положении прикрывали его. Всего в районе Суэцкого канала в составе маневренной группировки находилось 13 египетских зрдн СА-75М «Двина» и 3 советских зрдн С-125 «Нева».

Окончание следует.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (839) за 14 июля 2020 года