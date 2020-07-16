Тайны космического здоровья

Каким нашим достижениям завидует Илон Маск?

Вышел в свет новый номер журнала «Воздушно-космическая сфера» («ВКС»). И это был уже второй опыт выпуска популярнейшего издания в условиях всеобщего карантина. О том, как велась работа над номером, и главное – о том, чем свежайший «ВКС» удивит читателей, газете «ВПК» рассказывает Кирилл Плетнер, главный редактор журнала «ВКС».

Ситуация с подготовкой к печати этого номера действительно оказалась, мягко говоря, непривычной. Вроде как все мысли должны быть о редакционных делах – но куда денешься от эпидемии? Беспокоишься и о своем здоровье, здоровье своих близких и коллег… Но в какой-то момент приходит мысль, что правильнее сосредоточиться на деле.

Но все же когда весь мир испытывает некоторое стеснение в груди, есть смысл держаться поближе к врачам. Ключевой материал номера – интервью с академиком Олегом Орловым, директором Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН).

Но открываем мы номер традиционно – материалами о космическом государстве Асгардия, в котором в последние несколько месяцев произошел целый ряд значимых событий. Здесь и прямой эфир главы космической нации Игоря Ашурбейли, и репортаж о заседании парламента Асгардии. Ну а дальше, как водится, тема номера – космическая медицина. С академиком Орловым мы обсуждали те проблемы, которые необходимо решить, прежде чем человечество отправится в дальний космос (сокращенный вариант интервью – «Медицина на службе космической мечты» – Ред.). Космическая радиация, длительное отсутствие гравитации – это лишь начало длинного списка проблем, которые ожидают человека при межпланетных полетах. С удовольствием отмечу, что когда текст интервью согласовывался с академиком Орловым, он отметил, что разговор получился «фундаментальным», в нем наличествуют все самые острые вопросы, которые стоят ныне перед космической медициной сегодня. Олег Орлов также присутствует в номере и со статьей, в которой он вместе с соавторами рассказывает, как достижения космической медицины помогают развитию земного здравоохранения. В ней много любопытных сведений – скажем, как средства для поддержания жизнеспособности космонавтов на орбите, а также для их реабилитации после возвращения могут быть с успехом использованы в лечении земных заболеваний. Но главный посыл вовсе не о лечении. Авторы уверены, что нужно создавать «клиники здоровых людей», что самый эффективный способ лечения – это профилактика заболеваний. И ряд приборов, созданных для космических нужд учеными ИМБП, уже успешно используется в российских клиниках.

Еще один материал, тоже напрямую связанный с медициной. – статья, написанная коллективом ученых об инновационных технологиях во время спасательных работ в условиях Крайнего Севера. Россия вплотную занялась освоением своих арктических пространств. Кроме того, в связи с пилотируемыми стартами с нового российского космодрома Восточный велик риск нештатных посадок в Артике. Поэтому спасательные работы должны быть организованы на принципиально новых технологиях с использованием роботов, беспилотных летательных аппаратов и беспилотных амфибий.

В этом номере мы отмечаем один из юбилеев прославленного двигателя РД-180 – ровно двадцать лет он впервые поднял в небо американскую ракету Atlas. Интервью с одним из главных создателей этого двигателя – Владимиром Чвановым, в прошлом главного конструктора «Энергомаша», а ныне советника генерального директора, может вызвать у читателей огромный интерес.

Умы нашей редакции занимает будущая колонизация других планет. В предыдущих номерах в рубрике «Новая космическая эра» мы уже писали об устройстве долговременной лунной базы с искусственной гравитацией, об экскаваторе для лунных старателей. В этом расскажем, как два космонавта буквально за несколько дней с набором нехитрых устройств могут создать небольшую лунную базу для разведки полезных ископаемых. Все это выглядело бы совершенной фантастикой, если бы эти все исследования не были продуманы уважаемыми учеными, докторами и кандидатами наук.

А еще недавно исполнилось 50 лет со дня первого шахматного турнира «Земля – космос». Тогда экипаж «Союза-9» Андриян Николаев и Виталий Севастьянов играли с находящимися на Земле начальником отряда космонавтов Николаем Каманиным и космонавтом Виктором Горбатко. Юбилей, как несложно догадаться, отметили еще одной партией между Землей и космосом – играли находящийся на МКС Анатолий Иванишин и гроссмейстер Сергей Карякин.

Одно из самых значимых космических событий последнего времени – запуск пилотируемого космического корабля Space X Crew Dragon. В своем вступительном слове к номеру я обратил внимание читателей на слишком уж раздутый ажиотаж в России по этому поводу. Звучит много громких слов, вплоть до того, что это-де революция в освоении космоса и что теперь мы отстали от американцев едва ли не навсегда. Но этот запуск если и событие, то никак не научное или инженерное. А вот в организационном плане это действительно гигантский шаг вперед: у пилотируемой космонавтики после прихода частной компании появились новые горизонты. От лица тех россиян, коим показалась уязвленной наша национальная гордость, корреспондент «ВКС» связался с Илоном Маском. И выяснилось, что у того тоже есть основания для зависти, причем в области достижений российской космонавтики.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (839) за 14 июля 2020 года