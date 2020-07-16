Застава «Витязей»: комплексы С-350 укрепят оборону юга страны

В 2021 году Южный военный округ получит один из первых зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь». Современные высокомобильные системы, способные перехватывать авиацию и баллистические ракеты, дополнительно укрепят оборону этого региона. По мнению экспертов, размещение С-350 именно там оправдано по геополитическим причинам: данная территория подвержена угрозам сразу с нескольких направлений.

В 2021 году Южный военный округ получит один из первых зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь». Современные высокомобильные системы, способные перехватывать авиацию и баллистические ракеты, дополнительно укрепят оборону этого региона. По мнению экспертов, размещение С-350 именно там оправдано по геополитическим причинам: данная территория подвержена угрозам сразу с нескольких направлений.

Смена для С-300ПС

«Витязь» начнёт поступать в войска Южного военного округа уже со следующего года. Какая из частей ПВО будет перевооружена на новинку, сейчас решают, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В прошлом году заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин заявил, что в первую очередь оснащать системами С-350, которые считаются «убийцами крылатых ракет», будут приграничные и приморские полки ПВО. А командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в следующем году начнут перевооружать на С-350 и одну из бригад ЦВО. К 2025 году оснастить ЗРК планируют также зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске.

Системы С-350 идут на смену С-300ПС, которые выработали свой ресурс, считает начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков.

— «Витязи» изначально разрабатывались для замены «трёхсоток» с индексом «ПС», — пояснил он «Известиям». – Новая система отличается от предшествующий увеличенными боезапасом, дальностью поражения целей и помехозащищенностью. Она предназначена для отражения массированных ударов с воздуха. С-350 ближе к системам средней дальности, но в то же время может прикрывать и отдельные особо важные объекты: военные базы, крупные города или атомные станции. Одно из её преимуществ — высокая мобильность, которая позволит быстро перебросить ЗРК на важное направление. С-350 может работать автономно, а также в составе группировки ПВО.

Лидерство в ПВО

Как сообщал ранее командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев, это объединение уже является лидером по оснащённости новыми вооружениями среди всех аналогичных объединений в ВКС. Противовоздушная оборона ЮВО в приоритетном порядке получает современную технику. В конце прошлого года доля новых и модернизированных самолётов, вертолётов и средств ПВО достигала здесь 80%.

— Территория ЮВО находится вблизи некоторых недружественных России стран, — рассказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. — Этот важный для России регион подвержен угрозам с разных направлений — как с азиатского, так и с европейского. Укрепление защиты южных рубежей необходимо, учитывая, что в опасной близости теперь могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности.

По данным Минобороны, уже сейчас ПВО Южного округа отслеживает до 250 пролётов самолётов-разведчиков в год. В Чёрное море регулярно заходят боевые корабли НАТО с крылатыми ракетами на борту. В мае впервые за много лет над акваторией провели учения американские стратегические бомбардировщики B-1B.

Особенно серьёзное внимание было уделено перевооружению ПВО Крыма. По сообщениям СМИ, с 2014 года не менее четырёх дивизионов на полуострове получили новейшие ЗРК С-400. А их непосредственное прикрытие осуществляют батареи мобильных «Панцирь-С».

Совершенствуется не только армия ВВС и ПВО округа. Как ранее писали «Известия», в одну из бригад противовоздушной обороны Сухопутных войск ЮВО отправляют «зенитные роботы» — новейшие комплексы «Бук-М3». При несколько меньшей дальности и огневой производительности по сравнению с «Витязями» они обладают отличной мобильностью, защищённостью и помехоустойчивостью.

«Витязь» на колёсах

Особенностью смонтированных на колёсных шасси «Витязей» стала их повышенная мобильность. Систему можно развернуть в боевое положение всего за пять минут. При этом пусковые установки, радары и пункт управления могут располагаться на расстоянии в нескольких километрах друг от друга. Между собой они связываются по беспроводным каналам связи. Эта же аппаратура помогает интегрировать их с частями, вооружёнными С-400 и «Панцирями».

Максимальная дальность поражения воздушных целей для С-350 составляет 120 км.

Главной новинкой «Витязя» стали новые ракеты. В его боекомплект входят несколько типов боеприпасов, включая 9М96Е2 с активными головками самонаведения. После пуска они самостоятельно обнаруживают цель и наводятся на неё без помощи радара. Это даёт возможность обстреливать большее количество объектов одновременно, а также уничтожать крылатые ракеты за пределами радиовидимости.

В состав одного дивизиона С-350 входит 12 пусковых установок, на каждой из которых размещено 12 ракет. То есть общее их количество в залпе достигает 144 штук. Радар с активной фазированной решёткой позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 250 км и сопровождать одновременно несколько десятков из них.

Разработка системы ПВО средней дальности С-350 «Витязь» началась в 2007 году. Через шесть лет прототип был впервые продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013. Одновременно стартовали его полигонные испытания. В апреле 2019-го было объявлено об их успешном завершении и начале серийного производства.

Первый комплект системы «Витязь» был торжественно передан Минобороны в декабре прошлого года на полигоне «Капустин Яр». По сообщению военного ведомства, он поступил в учебный центр войск ПВО в Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, государственная программа вооружениия предусматривает поставку в войска 12 дивизионов С-350 до 2027 года. В июне Минобороны и компания «Алмаз-Антей» подписали контракт на производство до 2023 года четырёх комплектов «Витязей».