Эрдоган и Трамп договорились о тесном сотрудничестве по Ливии

Стамбул. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Ливии, сообщат во вторник агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости, будучи союзниками, наладить тесное сотрудничество для установления стабильности в Ливии", - пишет агентство.

Главы государств также обсудили двусторонние отношения и договорились достичь товарооборота в $100 млрд.

Согласно сообщению Белого дома, президенты обсудили торговлю, а также отметили "необходимость урегулирования путем переговоров региональных проблем".

В Ливии уже длительное время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.