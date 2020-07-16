Роскосмос начал работы по созданию ракеты на метановом двигателе

Новая разработка придет на смену ракетам семейства "Союз-2"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работы по созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе начинаются в Роскосмосе. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

"Одновременно разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Как уточнили в Роскосмосе, новая разработка придет на смену ракетам семейства "Союз-2".

Также сообщается, что Роскосмос разработает ракету повышенного тяжелого класса "Ангара-А5В" не позднее 2025 года. "По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель - разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжелого класса "Ангара-А5В", - говорится в сообщении.

В конце июня источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Роскосмос утвердил техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива. По его словам, контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что в госконтракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур" был внесен ряд изменений. Его новая версия предусматривает модернизацию ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе изучение вопроса о создании многоразовых ступеней. В частности, речь идет о разработке модернизированной версии "Ангары-А5" - "Ангары-А5М", а также эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъемности - "Ангары-А5В" (с кислородно-водородной третьей ступенью). При этом будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями, уточнили в Роскосмосе.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.