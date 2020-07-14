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РИА Новости

В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву

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Построение солдат
Построение солдат.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Военнослужащим по призыву в РФ продолжат выплачивать ежемесячно по 2 тысячи рублей, ранее выплаты осуществлялись в порядке эксперимента, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 2012 года солдатам и сержантам срочной службы в порядке эксперимента выплачивался ежемесячный оклад в размере 2 тысяч рублей. Чтобы производить эти выплаты, глава государства раз в два года подписывал указ "О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву". В нем оговаривались размеры окладов.

"Правительство Российской Федерации постановляет установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2000 рублей", - говорится в документе.

При этом отмечается, что призывники, служащие в Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны, будут получать на 86 рублей больше.

За водолазные работы и прыжки с парашютом, а также работу с взрывоопасными предметами и участие в тушении пожаров полагаются надбавки. Небольшие бонусы положены и тем призывникам, которые работают с гостайной.

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