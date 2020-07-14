Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в понедельник отстрелялся ракето-торпедой по подводной лодке "противника" ракетного противолодочного комплекса "Водопад". А экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" на этом же учении выполнил глубинное бомбометание.

Два боевых корабля Северного флота провели в Баренцевом море учение в двухстороннем формате, сообщила пресс-служба СФ. В качестве условного противника им противодействовала атомная подводная лодка.

Перед надводниками и подводниками поставили задачу - обнаружить друг друга и применить комплексы вооружения. Противолодочного - для корабельной поисково-ударной группы, торпедного - для подлодки.

Экипажи с задачей справились. Они отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили работу гидроакустического вооружения.

"РГ" уже рассказывала о сбор-походе, который прошел в Баренцевом море. В нем участвовали свыше 30 кораблей, субмарин, судов обеспечения.

Светлана Цыганкова