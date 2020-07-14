NRK (Норвегия): США все крепче держатся за северные районы

В северных районах Европы все чаще летают американские бомбардировщики. Хотя Россию часто обвиняют в «милитаризации» Арктики, военная активность США нарастает быстрее, отмечают норвежские эксперты. Формально нейтральная Швеция открыто помогает американцам. Впрочем, США расширяют военное присутствие по всему миру.

Американские бомбардировщики все чаще летают в северных районах. Военная активность США нарастает там быстрее, чем российская. "Есть все основания пристально за этим следить", - говорит бывший министр иностранных дел Юнас Гар Стёре.

Раньше эти мощные боевые машины были редкими гостями в норвежском воздушном пространстве, но ситуация быстро меняется. Швеция, которая более ста лет сохраняла нейтралитет, тоже участвует в происходящем.

"Недавно мы видели, как американские бомбардировщики пролетали над Швецией и Норвегией. Такого еще не было, чтобы современный стратегический бомбардировщик B-1B Lancer летал над нейтральной прежде Швецией. Это что-то новенькое", - говорит военный консультант Пэр-Эрик Солли (Per Erik Solli) из Северного университета в Будё.

Американские ВВС подтвердили, что их бомбардировщики пролетели над Швецией впервые.

"Учения укрепляют сотрудничество с нашими союзниками и демонстрируют способность реагировать на угрозы по всему миру в любом регионе", - сказал генерал Джеффри Харригян (Jeffrey L. Harrigian), обращаясь к собственным войскам после полета над Норвегией и Швецией.

Максимальная скорость бомбардировщика B-1B превышает скорость звука.

Полет состоялся чуть более месяца назад. Два американских бомбардировщика B-1 вылетели из Эллсворта в Южной Дакоте. Над Швецией вместе с ними в группе пролетел также шведский истребитель. Дозаправившись в воздухе с помощью самолета-заправщика, бомбардировщики продолжили путь в сторону Норвегии.

Когда они вошли в норвежское воздушное пространство, сопровождать их стал уже норвежский истребитель. В случае конфликта истребители защищали бы большие бомбардировщики от атак врага.

Сдерживание и стабилизация

По словам министра обороны, Норвегия сейчас пожинает плоды правильной политики, которую ведет уже много лет.

"НАТО во многом вернулась к своей прежней миссии. Для нас это желанный поворот, это помогает нам проводить нашу линию сдерживания и стабилизации", - говорит министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen).

Шведы также вовлечены в это сотрудничество, поскольку все понимают, что в случае войны или кризиса пострадает каждая скандинавская страна.

"Раньше Швеция и Финляндия называли себя нейтральными. Сейчас это уже не так. Они говорят, что не состоят ни в каких альянсах, однако участвуют в западном оборонном сотрудничестве. Это ново, но этого хотят и сами Швеция с Финляндией", - говорит Бакке-Йенсен.

НАТО не была заинтересована

Десять лет назад степень интереса к северным районам была совершенно иной. Тогдашний министр иностранных дел Юнас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) выражал озабоченность в связи с тем, что НАТО не обращала внимание на соседние с Россией территории на севере, и пытался это изменить.

"Мы были в совершенно другой ситуации, чем сейчас. На встречах в рамках НАТО я часто видел, что у моих коллег весьма ограниченные знания о Севере. Но сейчас и напряженность между США и Россией ощущается гораздо сильнее, чем десять лет назад", - говорит Стёре.

NRK: Хорошо ли, что американцы начали проявлять интерес к северным регионам?

Юнас Гар Стёре: С точки зрения Норвегии, будет плохо, если регион станет зоной повышенной напряженности, но пока это не так, как мне кажется.

Учения трижды за четыре недели

Учения, в которых норвежский и шведский истребитель участвовали наравне с бомбардировщиками США, прошли 20 мая. Вооруженные силы сообщают, что в следующем месяце норвежские истребители также были задействованы еще в двух совместных с американцами операциях.

3 июня американский бомбардировщик B-52 вместе с норвежским истребителем пролетел в международном воздушном пространстве к северу от Финнмарка.

18 июня норвежские пилоты тренировались вместе с бомбардировщиком B-2. Вооруженные силы не сообщают, где проходили учения, однако известно, что это было неподалеку от Норвегии. Фотографий норвежских самолетов во время маневров нет - в кадр попали только американские.

Во время всех учений за боевыми самолетами следовали американские заправщики, чтобы увеличить дальность полета бомбардировщиков.

"Россияне более последовательны"

Оперативный штаб вооруженных сил собирает статистику о том, сколько перехватов совершают норвежские истребители. Совсем недавно, на прошлой неделе, несколько российских самолетов были перехвачены в международном пространстве у границ Норвегии. Но, по данным вооруженных сил, в последний год Россия ведет себя как обычно. Это подтверждают и эксперты.

"В последние годы россияне были более последовательны в своей военной деятельности на севере, чем НАТО. Бомбардировщики американцев и союзников летали в северных районах и раньше, но в последний год - гораздо чаще", - говорит военный консультант Пэр-Эрик Солли из Северного университета в Будё. Бывший летчик-истребитель, он уже несколько лет следит за развитием событий в этой области.

Вооруженные силы рассказали NRK, что у них нет общей информации о том, как часто самолеты союзников бывают в соседних с Норвегией районах. Поэтому сложно точно сказать, насколько усилилась их активность.

"При сравнении оказывается, что в последние два года активность США и союзников растет быстрее, чем российская. Однако, если рассматривать последние 15 лет, картина усложняется", - говорит Солли.

"Россия впереди"

Норвежский министр обороны считает, что деятельность России в последние годы делает необходимым усиление военного присутствия США и союзников на севере.

"С 2007 года именно Россия, а не НАТО, была впереди в том, что касается наращивания обороны и активности", - говорит Бакке-Йенсен.

Но Норвегия ставит важное условие союзникам, которые хотят активнее действовать в регионе.

"Мы попросили, чтобы все совместные учения на территории Норвегии, как на суше, так и в воздухе и на воде, проходили исключительно вместе с норвежскими войсками", - сообщает Бакке-Йенсен.

Давление по нескольким направлениям

Но США показывают зубы не только России.

"Необычно происходящее сейчас также тем, что американцы начали использовать свои современные военные корабли и бомбардировщики, чтобы посылать геополитические сигналы. А участие Швеции наряду с США - и вовсе что-то новое", - говорит военный консультант Пэр Эрик Солли.

Американцы расширяют деятельность и в других пограничных районах: в Прибалтике, на Аляске, в Тихом океане. И в Азии. Недавно США отправили два авианосца в Южно-Китайское море.

"Мы видим, что США вернулись к более традиционным способам сдерживания, присутствуя в стратегически важных местах вместе с союзниками. Помимо того что американцы пытаются уравновесить Россию в военном отношении, они делают то же самое по отношению к Китаю", - говорит Солли.

Желательно снизить напряженность

Новое развитие отношений между сверхдержавами не скажется на месте Норвегии в мире. Мы попросили российского посла в Норвегии прокомментировать эту тему, но он пока не ответил. Однако в прошлом Россия негативно реагировала на совместные учения на севере.

"Мы ни в коем случае не должны попасть в ситуацию, когда другие страны начнут усугублять напряженность в соседних с нами районах без нашего участия. В интересах Норвегии - позаботиться о деэскалации", - говорит Юнас Гар Стёре.

NRK: А есть опасность, что мы окажемся в такой ситуации?

Юнас Гар Стёре: Есть все основания пристально следить за развитием событий.

Кристиан Крокенэс (Christian Kråkenes)