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Известия.ru

Адвокат Сафронова раскрыл подробности обвинения подзащитного

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Следствие заявляет, что при общении с зарубежными спецслужбами советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов использовал программное обеспечение для шифрования. Об этом заявил журналистам адвокат арестованного Иван Павлов, передает «РИА Новости» в понедельник, 13 июля.

«Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt», — рассказал защитник.

Павлов также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

По словам защитника, Сафронов готов давать показания следствию, когда следствие конкретизирует свое обвинение. «Мы никогда не отказываемся от конструктивного сотрудничества с процессуальными оппонентами», — приводит слова Павлова ТАСС.

Ранее в понедельник Сафронову начали предъявлять обвинение в государственной измене. По словам адвоката, данные о том, кто передавал обвиняемому секретную информацию, в материалах его дела не содержатся.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Следствие считает, что его завербовали чешские спецслужбы в 2012 году. В 2017 году он якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.


ФСБ возбудила против россиянина уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Бывший журналист не признал свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

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