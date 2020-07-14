Проблемы с программой газовой турбины большой мощности ГТД-110М

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Полины Смертиной и Татьяны Дятел "Продажа большой мощности. "Ростех" будет производить уникальную турбину без партнеров" , "Интер РАО" и "Роснано" планируют продать "Ростеху" свои доли в консорциуме по производству единственной российской газовой турбины большой мощности (ГТД-110М). "Интер РАО" оценивает стоимость своей доли в 4,5 млрд руб., "Роснано" - в 4 млрд руб. У "Интер РАО" есть собственный проект по локализации турбины с GE, а "Ростеху" теперь придется искать якорного заказчика, что ставит будущее ГТД-110М под вопрос, считают аналитики.

Один из опытных образцов газовой турбины большой мощности ГТД-110М (с) НПО "Сатурн"

Проект разработки и обкатки турбины ГТД-110М вышел на завершающую стадию: "Интер РАО" и "Роснано" планируют начать переговоры с "Ростехом" о выходе из консорциума. "Интер РАО" предварительно оценивает свою долю в проекте в 4,5 млрд руб., "Роснано" - в 3,8 млрд руб., следует из презентации "Интер РАО" (материалы опубликованы в Telegram-канале "СоветБезРынка", в "Интер РАО" подтвердили их подлинность).

Участники рассчитывали стоимость своих долей как сумму вклада в уставный капитал проекта, инвестиций за 2013-2020 годы и премии за риски и успехи. В "Интер РАО" говорят, что решения не приняты. В "Роснано" презентацию не комментируют, но готовы на данном этапе "рассматривать различные варианты выхода по справедливой цене и открыты для возможных переговоров". В "Ростехе" не ответили на запрос "Ъ".

ГТД-110М - единственная турбина большой мощности российского производства. Ее разработка велась с перерывами с конца 1990-х годов. В 2013 году проектом занялся консорциум ИЦ "Газотурбинные технологии": 52,95% у "Интер РАО", 42,34% у входящего в "Роснано" Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 4,5% у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха", еще 0,21%- у НП ЦИЭТ. Общая стоимость проекта - 2,93 млрд руб., включая субсидию Минпромторга в 570 млн руб. Вклад "Интер РАО" оценивается примерно в 1,26 млрд руб., "Роснано" вложило около 1 млрд руб., "Ростех" - более 100 млн руб., НП ЦИЭТ - 5 млн руб.

Турбины производит входящий в "Ростех" завод "ОДК-Сатурн", опытные образцы установлены на стенде Ивановских ПГУ (325 МВт, принадлежит "Интер РАО"). Проект сильно затянулся: в 2017 году во время испытаний один из механизмов турбины вышел из строя. Сейчас турбина работает в условиях конкурентного рынка, она наработала около 5 тыс. часов. Однако к проекту остаются вопросы, говорится в материалах "Интер РАО".

Как следует из материалов "Интер РАО", типовые решения дают отрицательный финансовый результат при оценке инвестиционной привлекательности строительства станций на базе ГТД-110М, а предоставляемые гарантии хуже аналогичных предложений на импортных ГТУ.

В "Роснано" дают более высокую оценку результатам работы над турбиной: мощность двигателя увеличена со 110 до 115 МВт, КПД вырос с 35,5% до 37%, а в составе комплексной ПГУ - до 52%, устранены конструктивные недостатки, повышена надежность. "Мы не видим оснований для того, чтобы турбина была неэффективна в существующих рыночных условиях. ГТД-110М обладает конкурентоспособными техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами",- сообщили "Ъ" в "Роснано".

Основной вопрос - где "Ростех" найдет заказчиков для новой турбины. Как говорил в интервью "Ъ" зампред правления УК "Роснано" Юрий Удальцов, мощности "ОДК-Сатурн" позволяют производить по две турбины в год, установка может быть востребована при модернизации ТЭС, а также для СПГ-заводов (см. "Ъ" от 22 ноября 2019 года). "Ростех" пока нашел применение этой турбине только в собственном проекте - Ударной ТЭС в Тамани (см. "Ъ" от 22 июня). Две турбины за 2,6 млрд руб. может купить "Интер РАО", говорится в презентации компании без уточнения целей покупки.

Выход "Интер РАО" из проекта ГТД-110М был предсказуем, поскольку компания имеет собственные планы по локализации турбины с американской GE, говорит Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".

Он отмечает, что "Интер РАО" получило перспективу существенного портфеля заказов - это и возможный заказ 2,5 ГВт для арктического проекта "Восток Ойл", и потенциальный перевод с угля на газ ДПМ-блоков на Черепетской ГРЭС (500 МВт). Этого объема достаточно для окупаемости проекта по локализации иностранной турбины ПГУ при передаче лицензии, а участие сразу в двух проектах привело бы к конфликту интересов, считает аналитик.

Турбины "Ростеха" проходят по требованиям локализации для модернизации старых ТЭС и найдут определенный спрос, полагает эксперт. Однако учитывая существенные планы по выходу на рынок ПГУ-турбин сразу от нескольких игроков ("Силовые машины" Алексея Мордашова и немецкий Siemens с "Газпром энергохолдингом"), а также отсутствие у "Ростеха" якорного заказа на среднесрочном горизонте, добавляет господин Скляр, "говорить о безоговорочном будущем успехе этого агрегата пока не приходится".