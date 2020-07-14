Войти
bmpd.livejournal.com

Проблемы с программой газовой турбины большой мощности ГТД-110М

133
0
0

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Полины Смертиной и Татьяны Дятел "Продажа большой мощности. "Ростех" будет производить уникальную турбину без партнеров" , "Интер РАО" и "Роснано" планируют продать "Ростеху" свои доли в консорциуме по производству единственной российской газовой турбины большой мощности (ГТД-110М). "Интер РАО" оценивает стоимость своей доли в 4,5 млрд руб., "Роснано" - в 4 млрд руб. У "Интер РАО" есть собственный проект по локализации турбины с GE, а "Ростеху" теперь придется искать якорного заказчика, что ставит будущее ГТД-110М под вопрос, считают аналитики.

Один из опытных образцов газовой турбины большой мощности ГТД-110М (с) НПО "Сатурн"

Проект разработки и обкатки турбины ГТД-110М вышел на завершающую стадию: "Интер РАО" и "Роснано" планируют начать переговоры с "Ростехом" о выходе из консорциума. "Интер РАО" предварительно оценивает свою долю в проекте в 4,5 млрд руб., "Роснано" - в 3,8 млрд руб., следует из презентации "Интер РАО" (материалы опубликованы в Telegram-канале "СоветБезРынка", в "Интер РАО" подтвердили их подлинность).

Участники рассчитывали стоимость своих долей как сумму вклада в уставный капитал проекта, инвестиций за 2013-2020 годы и премии за риски и успехи. В "Интер РАО" говорят, что решения не приняты. В "Роснано" презентацию не комментируют, но готовы на данном этапе "рассматривать различные варианты выхода по справедливой цене и открыты для возможных переговоров". В "Ростехе" не ответили на запрос "Ъ".

ГТД-110М - единственная турбина большой мощности российского производства. Ее разработка велась с перерывами с конца 1990-х годов. В 2013 году проектом занялся консорциум ИЦ "Газотурбинные технологии": 52,95% у "Интер РАО", 42,34% у входящего в "Роснано" Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 4,5% у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха", еще 0,21%- у НП ЦИЭТ. Общая стоимость проекта - 2,93 млрд руб., включая субсидию Минпромторга в 570 млн руб. Вклад "Интер РАО" оценивается примерно в 1,26 млрд руб., "Роснано" вложило около 1 млрд руб., "Ростех" - более 100 млн руб., НП ЦИЭТ - 5 млн руб.

Турбины производит входящий в "Ростех" завод "ОДК-Сатурн", опытные образцы установлены на стенде Ивановских ПГУ (325 МВт, принадлежит "Интер РАО"). Проект сильно затянулся: в 2017 году во время испытаний один из механизмов турбины вышел из строя. Сейчас турбина работает в условиях конкурентного рынка, она наработала около 5 тыс. часов. Однако к проекту остаются вопросы, говорится в материалах "Интер РАО".

Как следует из материалов "Интер РАО", типовые решения дают отрицательный финансовый результат при оценке инвестиционной привлекательности строительства станций на базе ГТД-110М, а предоставляемые гарантии хуже аналогичных предложений на импортных ГТУ.

В "Роснано" дают более высокую оценку результатам работы над турбиной: мощность двигателя увеличена со 110 до 115 МВт, КПД вырос с 35,5% до 37%, а в составе комплексной ПГУ - до 52%, устранены конструктивные недостатки, повышена надежность. "Мы не видим оснований для того, чтобы турбина была неэффективна в существующих рыночных условиях. ГТД-110М обладает конкурентоспособными техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами",- сообщили "Ъ" в "Роснано".

Основной вопрос - где "Ростех" найдет заказчиков для новой турбины. Как говорил в интервью "Ъ" зампред правления УК "Роснано" Юрий Удальцов, мощности "ОДК-Сатурн" позволяют производить по две турбины в год, установка может быть востребована при модернизации ТЭС, а также для СПГ-заводов (см. "Ъ" от 22 ноября 2019 года). "Ростех" пока нашел применение этой турбине только в собственном проекте - Ударной ТЭС в Тамани (см. "Ъ" от 22 июня). Две турбины за 2,6 млрд руб. может купить "Интер РАО", говорится в презентации компании без уточнения целей покупки.

Выход "Интер РАО" из проекта ГТД-110М был предсказуем, поскольку компания имеет собственные планы по локализации турбины с американской GE, говорит Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".

Он отмечает, что "Интер РАО" получило перспективу существенного портфеля заказов - это и возможный заказ 2,5 ГВт для арктического проекта "Восток Ойл", и потенциальный перевод с угля на газ ДПМ-блоков на Черепетской ГРЭС (500 МВт). Этого объема достаточно для окупаемости проекта по локализации иностранной турбины ПГУ при передаче лицензии, а участие сразу в двух проектах привело бы к конфликту интересов, считает аналитик.

Турбины "Ростеха" проходят по требованиям локализации для модернизации старых ТЭС и найдут определенный спрос, полагает эксперт. Однако учитывая существенные планы по выходу на рынок ПГУ-турбин сразу от нескольких игроков ("Силовые машины" Алексея Мордашова и немецкий Siemens с "Газпром энергохолдингом"), а также отсутствие у "Ростеха" якорного заказа на среднесрочном горизонте, добавляет господин Скляр, "говорить о безоговорочном будущем успехе этого агрегата пока не приходится".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
Siemens
Минпромторг РФ
ОДК УК
Роснано
Ростех
Сатурн НПО
Силмашин
Проекты
Арктика
Похожие новости
03.07.2015
Совсем не русский бизнес
30.10.2014
Без двух лет век
16.07.2014
Россия сделает сама
06.06.2014
Интервью Министра промышленности и торговли России Д. Мантурова
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 02:20
  • 1
В России создали новый легкий броневик "Стрела"
  • 14.07 01:57
  • 34
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 14.07 01:23
  • 2
Израильский беспилотный катер «Seagull» получил разведывательный беспилотник
  • 14.07 01:21
  • 1
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день
  • 14.07 00:50
  • 1
Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя
  • 14.07 00:47
  • 1
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону
  • 14.07 00:45
  • 3
Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС
  • 14.07 00:39
  • 1
В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
  • 14.07 00:35
  • 1
Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки
  • 14.07 00:32
  • 1
В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане
  • 14.07 00:17
  • 3
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
  • 13.07 23:57
  • 178
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 22:18
  • 2
В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай
  • 13.07 22:04
  • 55
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 13.07 21:52
  • 318
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах